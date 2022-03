Med begunci proti Poljski bežal tudi znani igralec (FOTO)

Zlahka bi užval v razkošju zvezdniškega hollywoodskega življenja, nato pa vsake toliko, da pokaže širino svojega srca, odprl denarnico za takšne in drugačne humanitarne namene. A čeprav Sean Penn verjame (tudi) v moč donacij, je hkrati moški dejanj, ki se humanitarnih in drugih akcij večkrat udeleži kar neposredno.

Na tiskovni konferenci ukrajinske vlade le nekaj ur pred začetkom vojne FOTO: Reuters

Tako je med epidemijo stopil v prve bojne vrste in pomagal na točkah za testiranje na koronavirus. Še prej je na pomoč priskočil med razdejanjem, ki ga je leta 2005 za sabo pustil orkan Katrina, in je lastnoročno na varno spravil približno 40 ljudi. Podobno je prelival kaplje znoja, ko je po rušilnem potresu na Haitiju 2010. pomagal tamkajšnjim ljudem.

Najbolj nedavno pa je na filmski trak želel ujeti naraščajočo napetost med Rusijo in Ukrajino, zaradi česar se je znašel sredi invazije in bil med stotisoči Ukrajincev, ki so v kilometrskih kolonah, v avtomobilih ali peš, bežali na varno proti poljsko-ukrajinski meji.

Ustaviti zahrbtni napad

Zaradi dokumentarca o vse ostrejšem konfliktu med Ukrajino in Rusijo, ki nastaja pri studiu VICE, je oskarjevec prvič že novembra odletel v Ukrajino, se tam srečal s predstavniki vojske in domačimi novinarji ter se pogovarjal s podpredsednico vlade Irino Vereščuk. V sledečih tednih je ostajal v stikih z uradom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Nato pa 23. februarja, le dan pred invazijo, znova odletel v Ukrajino. »Poučiti se je želel o ekonomskem in političnem razvoju ter napetosti z Rusijo. Dal je vtis nadvse energičnega, angažiranega moškega, ki ga Ukrajina in naš konflikt z Rusijo iskreno zanimata,« je vtise o srečanju z zvezdnikom delil Aleksander Rodnjanski, svetovalec predsednika Zelenskega, ki se je prav tako osebno srečal s hollywoodskim težkokategornikom. O čem je med njima tekla beseda, sicer ni znano, so pa iz urada Zelenskega na Pennov račun prišle zgolj pohvale.

Avto je pustil ob cesti in nadaljeval peš. FOTO: Osebni Arhiv

»Prišel je v Kijev, da posname vse dogodke, ki se trenutno odvijajo v Ukrajini, in da svetu pove resnico o ruski invaziji na našo državo. Je med tistimi, ki Ukrajino podpirajo v Ukrajini. Hvaležni smo mu za pogum in poštenost, ki mnogim zahodnim voditeljem manjkata. Več bo takšnih ljudi, ki podpirajo boj za svobodo, prej bomo lahko ustavili zahrbtni napad Rusije.« Te besede so sporočili le nekaj ur, preden je počilo, in ko se je odvijala novinarska konferenca ukrajinskih vladnih predstavnikov, na kateri je Penn sedel v prvih vrstah.

V luči vdora ruskih sil na ukrajinsko ozemlje in nato ukrajinskega odpora je igralec čivknil, da so Ukrajinci zgodovinski simbol poguma in da jih v tem boju ne smemo pustiti samih. Med zapuščanjem države, od koder ni več mogel odleteti, je s svetom delil fotografijo begunske resničnosti.

Zvezdnik je zapustil Ukrajino in je na varnem, je sporočila igralčeva predstavnica.

»Z dvema kolegoma smo hodili več kilometrov do poljske meje, potem ko smo avto pustili ob cesti. V skoraj vseh avtomobilih, ki jih vidite na fotografiji, so ženske in otroci, večina brez vsakršne prtljage. Avto je še edino, kar jim je ostalo,« je zapisal pod fotografijo sebe, kako s kovčkom stopa ob cesti, polni stoječih vozil.