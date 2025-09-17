McQueenov avto za k maši je na prodaj

Med letoma 1940 in 1950 je ameriški avtomobilski dizajn doživel velik razcvet, zaznamovan z vplivom estetike Jet Age. V ospredju tega oblikovalskega gibanja, ki so ga zaznamovale inovacije, kot so popolnoma zaprta karoserija, zavita stekla, krilati blatniki in zapleteno oblikovani zunanji okraski, je bilo podjetje Hudson Motor, ki je igralo ključno vlogo tudi na rastočem prizorišču avtomobilskih dirk NASCAR.

Kupil ga je leta 1952

Nič čudnega torej, da so Hudsonove avtomobile oboževali navdušenci nad hitrostjo, med njimi tudi legendarni igralec Steve McQueen. Zvezdnik je imel v lasti Hudsonov model wasp v posebni različici s prav posebnimi valji, uplinjači in avtomatskim menjalnikom. Avto je uporabljal za vsakdanje opravke, kot je razvažanje otrok v šolo, kako ga je cenil, pa priča dejstvo, da ga je uporabljal za posebej imenitno družinsko priložnost, nedeljski odhod v cerkev. Kultni ljubitelj avtomobilov je svojega waspa opisoval kar kot »vozilo za k maši«. Avto je kupil leta 1952 in ga je imel v lasti do konca življenja.

Po McQueenovi prezgodnji smrti leta 1980 (igralec je bil star komaj 50 let) je bil hudson wasp prodan na dražbi, nato pa je leta 2006 avto postal del zbirke Petersen Automotive Museum v Los Angelesu. Zdaj se pripravlja na novo dražbo, ki jo bo organizirala hiša RM Sotheby's v Hersheyju, Pennsylvania. Ocenjena vrednost avtomobila se giblje med 40.000 in 60.000 dolarji (34.000 in 51.000 evri). McQueen je bil znan po svoji ljubezni do avtomobilov, kar se kaže tudi v skrbnem vzdrževanju omenjenega waspa.

Steve McQueen je bil znan po vlogah negativcev. FOTO: Wikipedia

McQueen je bil nekaj časa eden najbolje plačanih igralcev v Hollywoodu, znan pa je bil po vlogah negativcev. Za vlogo v filmu Peščeni kamenčki (1966) je bil nominiran za oskarja.