McDonald's jo je tožil, ko je imela komaj pet let

Sarah Michelle Gellar je zaslovela kot Buffy, neustrašna borka proti vampirjem. A bitko proti zlim silam je pred filmskimi kamerami začela biti pri svojih 20 letih, že 15 let prej pa se je v resničnem svetu znašla sredi povsem drugačnega boja. V sodne klopi jo je namreč zvlekel gostinski velikan McDonald's, in to zato, ker si je v reklami za njegovega tekmeca v industriji s hitro prehrano, za Burger King, drznila omeniti McDonaldove hamburgerje - češ da so njihove pleskavice tanjše in manjše. Podjetja ni zanimalo, da je bila Sarah zgolj petletni deklič, ki je v kamero govorila le, kar je bilo zapisano v scenariju.

Burger King je v njej videl zvezdo. A to je drago plačala. FOTO: Burger King

Najhujše pa ni bilo pričanje v sodni dvorani, ampak dejstvo, da ves čas sodnega procesa ni smela zaviti v nobeno izmed McDonaldovih restavracij. »To je bilo kruto. Ko si majhen otrok, vsi tvoji prijatelji namreč zahajajo v McDonald's, tam imajo tudi rojstnodnevne zabave. Lahko le rečem, da sem na ta račun zamudila veliko jabolčnih pit.«

Bodoča zvezda

Zaslovela je kot izganjalka vampirjev. FOTO: Press

Veriga restavracij s hitro prehrano Burger King je imela dober nos, kdo je bodoča zvezda. V eni izmed njihovih reklam je v 80. letih prejšnjega stoletja namreč zaigral deško mladi Ben Affleck, leta 1981 pa se je v njihovem televizijskem oglasu pojavila tudi komaj petletna Sarah Michelle. To se ji je zdelo kot uresničenje otroških sanj: bila je v raju hamburgerjev, pomfrija in drugih pregreh, ki jih starši običajno dovolijo le ob redkih priložnosti. In za to je dobila celo plačilo! A sanjska službica je imela tudi slabo stran.

V spornem oglasu je mala Sarah z dvema prikupnima čopkoma sama pri sebi primerjala hamburgerje tekmecev. »Pri McDonaldu jih naredijo z 20 odstotki manj mesa! K sreči vem, kako izraziti, kako se ob tem počutim – zavijem v Burger King!« je rekla v kamero, česar pa McDonald's ni mirno prenesel. V obliki tožbe je vrnil udarec. In čeprav je kot glavnega obtoženca navedel Burger King, je bilo v sodnih spisih tudi igralkino ime.

V otroštvu ji je mama le redko dovolila hitro hrano. FOTO: Osebni arhiv

»Kar komično. To je bila velikanska oglaševalska kampanja, v kateri sem pri le petih letih dobila vlogo. In sem bila prva oseba, ki je kot del posla omenila tekmečevo ime. Pri McDonaldu so bili razjarjeni, zato so tožili Burger King, oglaševalsko agencijo in mene,« se spominja zvezdnica.

Stopiti na prostor za priče ji kot petletnici verjetno ni bilo najbolj prijetno. A spomin na to je za Gellarjevo precej manj skeleč kot dejstvo, da je tedaj razočarano odkrila, da hrana, ob kateri se ji med gledanjem oglasov cedijo sline, v resnici sploh ni tako dobra. »V tem otroškem obdobju nisem velikokrat jedla burgerjev.

Igralka je že zgodaj spoznala, da v resnici ni tako kot na televiziji. FOTO: Osebni arhiv

Zato sem v trenutku, ko sem stopila v restavracijo Burger King, želela le eno – hamburger. Bila sem čisto na trnih, noro vznemirjena, saj mi je tudi mama rekla, da ga bom pri snemanju oglasa lahko jedla. Nato pa sem se na ta isti dan naučila, kako pripravljajo hamburgerje za snemanje reklam – na kruhek z lepilom prilepijo vsako sezamovo seme posebej, prelakirajo ga in pobarvajo, da je videti popoln in čudovito lep. A neužiten!« je bila razočarana Gellarjeva. Prehrambna rivala sta se na koncu pogodila, Burger King je moral umakniti oglas.