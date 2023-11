Matthew Perry se ni utopil? Njegova zadnja objava razkriva pravo resnico o njegovi smrti?

Bivše dekle Matthewa Perryja Kayti Edwards špekulira, da je zvezda serije Prijatelji pred smrtjo spet zdrsnil v opiate. »Poznam Matthewa in vem, da se ne bi kar tako utopil. Mislim, da je spet začel jemati tablete teden dni pred tragedijo,« je Edwardsova povedala za britanski Sun.

Nekdanja manekenka pravi, da je bila leta 2006 krajši čas v zvezi s Perryjem, potem ko sta se spoznala na srečanju anonimnih alkoholikov. Trdi, da sta po koncu njune romance ostala v kontaktu in da je leta 2011 delala kot njegova pomočnica.

Perryja so 28. oktobra našli mrtvega, potem ko se je utopil v jacuzziju na svojem domu v Los Angelesu. Star je bil le 54 let.

Toksikološka poročila kažejo, da je bil Perryjev test negativen na fentanil ali met. Edwardsova pravi, da se ta dejstva ne ujemajo z resnico o podrobnostih njegove smrti.

»Rekli so, da na kraju dogodka ni bilo protibolečinskih tablet na recept, kar me ne preseneča, saj mamil ne bi pustil ležati naokrog,« je opozoril Edwardsova.

Kot smo že poročali, preiskava v igralčevem domu ni našla prepovedanih substanc, le nekaj zdravil na recept.

»Bil je paranoičen in jih je vzel vse, da ne bi za sabo pustil dokazov,« Edwardsova pojasnjuje svoje sume.

Verjame tudi, da je Perryjeva zadnja objava na instagramu vsebovala namige, ki kažejo na njegovo morebitno vrnitev k odvisnosti.

Komikova zadnja objava na instagramu, posneta pet dni pred njegovo smrtjo, je bil posnetek v jacuzziju s kratkim zapisom: »Oh, zaradi masaže z vročo vodo se počutiš tako dobro? Jaz sem Mattman.«

Po besedah Kayti Edwars ​​naj bi bila Perryjeva uporaba »Mattman« znak, da je zvezda Prijateljev spet na drogah. »Ko je bil trezen, Mattmana ni omenjal. Samo pod vplivom drog se je počutil nepremagljivega. Ko je jemal droge, sva si bila blizu. Jaz se nisem drogirala. Ko bi mu svetovala, naj z drogami prekine, je rekel: 'Ne, jaz sem Mattman,'« je dejala.

Dodala je tudi, da je bil Perry rad v vodi, ko je pil alkohol ali jemal droge, pri čemer navaja, da ga je nekdanji sosed nekoč našel golega in zadrogiranega v svojem bazenu. »Takrat sem ga spravila iz sosedovega bazena,« je dejala in dodala, da je bil Perry »vedno sam«, ko je užival mamila, piše The Sun.