Matt LeBlanc ostaja zvest televiziji

Matt LeBlanc in Aurora Mulligan FOTO: Guliver/Cover Images

S serijo Prijatelji je dosegel status megazvezdnika.

Z leti se je malce poredil. FOTO: Guliver/Cover Images

Matt LeBlanc v porscheju 911R FOTO: Guliver/Cover Images

Ameriški igralecje svetovno slavo dosegel z vlogo v nadaljevanki Prijatelji (Friends), kjer je upodabljal neuspešnega igralca Joeja Tribbianija. Zvezdnik je s svojo duhovito igro in zapeljivim videzom postal idol moške lepote devetdesetih let. Nastopil je tudi kot motorist v eni najbolj odmevnih televizijskih reklam za kavbojke.V sredo so zvezdnika ujeli v Los Angelesu, kjer si je privoščil kosilo s svojo 14-letno hčerko. Danes 50-letni igralec je bil oblečen v modro majico in kavbojke, kar je njegova najljubša prostočasna oprava. Res pa je, da so mu leta že nekoliko prišla do živega, kar razkriva njegov zaokroženi trebušček.V seriji Prijatelji je nastopal skoraj eno desetletje, večina njegovihsoigralcev pa je pozneje dočakala uspešno filmsko kariero. To še posebno velja zain tudi, ki se je osredotočila na bolj resne umetniške filme. Matt je ostal zvest televiziji, nekaj časa je nastopal v spinoff nadaljevanki Joe, od leta 2016 pa igra Adama Burnsa v komični nadaljevanki televizijske hiše CBS za naslovom Man with a Plan, Moški z načrtom. Gre za obujeno nadaljevanko, ki je letos dočakala svojo tretjo sezono.Čeprav se je obdobje nadaljevanke Prijateljev zaključilo že leta 2004, je Joe še vedno mladostnega duha, čemur pritrjuje tudi njegovo bistveno mlajše dekle. Matt je 33-letnospoznal leta 2016, ko se je pridružil ekipi ene najbolj priljubljenih avtomobilističnih oddaj Top Gear, saj je velik poznavalec avtomobilov.Aurora je pri nadaljevanki delala kot producentka. Svoj odnos spretno skriva pred javnostjo, v javnosti sta se prvič pojavila lansko leto, ko sta se udeležila filmskega festivala Tribeca v New Yorku. Matt je bil do leta 2006 poročen z, s katero imata hčer Marino.