Mati je prepričana, da so sina umorili

Novembra je glasbeni svet pretresla novica o nenadni smrti nekdanjega najstniškega idola Aarona Carterja, ki je svoj prvi album izdal že pri devetih letih in na turnejah spremljal tudi fantovsko skupino Backstreet Boys svojega slavnejšega brata Nicka Carterja. Toda ujel se je v past zasvojenosti, ki se je je kar sedemkrat poskušal otresti na klinikah za odvajanje. Očitno neuspešno, saj so prav mamila povzročila njegovo prezgodnjo smrt pri le 34 letih, so zdaj pokazali izsledki obdukcije. Pod vplivom zaužitih pomirjeval in vdihanega plina difluoroetana, ki povzroča občutke evforije, je v kadi zdrsnil pod vodo in utonil. S poročilom mrliškega oglednika pa se ne strinja njegova mama Jane. Prepričana je, da je bil njen sin umorjen.

»Namesto da bi izvedli resno preiskavo, so pustili, da vsi tacajo po kopalnici,« je ob fotko zapisala pevčeva mama.

Pevčevo truplo je 5. novembra dopoldne v kadi odkrila njegova gospodinjska pomočnica, reševalci in policisti pa so ga kraju tragedije razglasili za mrtvega. Takoj so se pojavila ugibanja, da je morda umrl zaradi prevelikega odmerka mamil, tako zaradi preteklosti kot zaradi stekleničk za tablete in plinskih pločevink, ki so jih našli v njegovi kopalnici. Zadnjič so ga živega videli dan prej, ko ga je na domu obiskala policija. Zaradi neposrednega predvajanja na instagramu, kako nekaj vdihava, so namreč šli preverit, ali je z njim vse v redu, a jih je zvezdnik že na vratih odslovil. Nato se ni prikazal na sestanku s psihoterapevtom, naslednji dan pa so ga našli mrtvega.

Aaronova shujšana podoba je nakazovala na težave z zasvojenostjo. FOTO: Nichole, x17online.com

34 let je bil star zvezdnik.

Takoj po smrti

Obdukcijo so opravili takoj po smrti, do uradnega poročila o vzroku smrti pa je bilo treba čakati pet mesecev. A pevčeva družina mu ne verjame. »Poročilo trdi, da je utonil. A hkrati je črno na belem zapisano, da je imel v kadi še vedno oblečeno majico in okoli vratu verižico, kar nima smisla. Zakaj bi kdo šel v kad oblečen?« se sprašuje njegova bivša zaročenka Melanie Martin, ki mu je predlani rodila sina Princea. »Še vedno sem v šoku in ga pogrešam prav vsak dan. Ne razumem dogodkov, ki so pripeljali do tega, obdukcijsko poročilo pa je naredilo še več zmede.«

Zaradi sina je šel na zdravljenje.

Melanie je prepričana, da Aaron ni več jemal drog. Zaradi sina se je na začetku lanskega leta namreč znova odločil za zdravljenje. Da je nad omamo naredil križ, naj bi dokazovala tudi njegova telefonska sporočila. Iz njih – tako Melanie, ki je telefon po Aaronovi smrti tudi predala oblastem – je razvidno, da je neimenovani osebi zaradi nekih substanc dolgoval 800 ameriških dolarjev kot tudi, da teh substanc ne želi več. Vseeno pa je očitno njegov preprodajalec še naprej zahteval denar in Aaron ga je v svojem zadnjem sporočilu vprašal, ali mu grozi.

Dvom o tragični nesreči

Melanie torej dvomi, da je bila Carterjeva smrt le tragična nesreča, njegova mama Jane pa je o tem povsem prepričana. Da bi pritegnila pozornost, je celo objavila fotografije kopalnice, v kateri so ga našli. Te naj bi pokazale, da sinove smrti policija ni vzela resno. »Poglejte, vsem so pustili, da tacajo po prostoru, kot se jim zljubi, namesto da bi izvedli resno preiskavo. A zaradi sinovih duševnih težav in težav s tabletami so z vsem želeli le na hitro opraviti. Niso imeli ne volje ne časa, da bi se s tem ukvarjali. A mi, ki smo ga imeli radi, si želimo pravice. Ljudje, ki so za to krivi, morajo odgovarjati,« je zapisala ob fotografije in dodala, da je Aaron prek spleta prejemal resne grožnje. In medtem ko priznava, da je imel težave z zasvojenostjo, je prepričana, da si nikoli ne bil storil nič žalega. »Ja, bil je zasvojenec, a mislim, da si ni želel umreti. Mislim, da nikoli ne bi vdihoval toliko plina, da bi bilo to zanj usodno.«