Martha Stewart razgaljena pri 81 (FOTO)

Z naslovnic posebne poletne izdaje znane ameriške športne revije Sports Illustrated so se po navadi smehljale lepotice v kopalkah. Strašansko zaželena naslovnica je veljala kot napoved, katera bo zasijala na lepotnem nebu supermanekenk. A ti časi so minili, lepote se ne meri več le v starosti, telesnih merah in obrazni simetriji, vse pomembnejše je namreč tisto nekaj, kar osebo izlušči iz množice. In temu so začeli slediti tudi pri Sports Illustrated, saj je na naslovnici posebne izdaje s širokim nasmehom in v enodelnih kopalkah zasijala Martha Stewart.

7 let več ima od prejšnje najstarejše na naslovnici.

Najslavnejša ameriška gospodinja in zdaj verjetno tudi najslavnejši model omenjene slovite revije, saj se je z 81 leti v zgodovino revije zapisala kot njen najstarejši model. »O starosti ne razmišljam veliko. A tokrat, ko sem postala najstarejši model, ki ga je revija kdaj predstavila, sem pomislila, da je to precej zgodovinski dogodek, zaradi česar moram biti videti tako dobro, kot je to le mogoče.«

Tokratna posebna izdaja se priklanja vplivnim ženskam, ki ne čutijo ne zunanjih ne notranjih omejitev. In vplivnice, ki po oceni revije to poosebljajo, so igralka Megan Fox, manekenka Brooks Nader in glasbenica Kim Petras. Ter, seveda, Martha Stewart, ki je s svojim podjetjem za catering in nasveti za lepše življenje zgradila pravi finančni imperij.

Med izbrano četverico je tudi Kim Petras, šele druga transspolna ženska, ki je pozirala za revijo Sports Illustrated. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

»Ko se enkrat nehaš spreminjati in rasti, potem je s teboj konec. Čemu ne bi torej z obema rokama zagrabila te življenjske priložnosti?!« si je ob povabilu na fotografiranje dejala Stewartova. »Upam, da bo ta naslovnica spodbudila še druge, da si nikoli ne boste nehali postavljati novih izzivov. Vseeno, koliko ste stari in v katerem življenjskem obdobju ste.« In si je nadela bele kopalke z globokim izrezom, si čez ramena vrgla zlato oranžno ogrinjalo in s kuliso Dominikanske republike v ozadju sledila navodilom fotografa Ruvena Afanadorja.

Stewartova, ki so jo uredniki revije označili za prvo resnično vplivnico, je zaslovela v 80. letih prejšnjega stoletja s pisanjem kuharskih knjig, ki so bile odskočna deska za televizijske kuharske oddaje. Odtlej se je podpisala pod 99 kuharskih knjig, gostila številne šove, posel pa razširila z lastno linijo oblačil, gospodinjskih pripomočkov in rečmi za lepši dom ter izdajanjem revije z nasveti o življenjskem slogu. Nekoliko manj slavno je medijska gospodinjska boginja leta 2004 zaradi borzne prevare pristala za rešetkami, kar pa ni prav nič škodovalo njenemu poslovanju. »Nikoli ni dopustila, da bi ji življenjske okoliščine narekovale končni izid. Spreminjala se je s časom in bila vedno korak pred drugimi,« ji je hvalospev zapel odgovorni urednik revije MJ Day.

Doslej najstarejša, ki je pozirala v kopalkah za slovito revijo, je bila Elonova mama Maye Musk. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Zvezda posebne izdaje revije je nedvomno 81-letna Martha. Pred njo je bila najstarejša na naslovnici manekenka Maye Musk, mama tehnološkega mogula in milijarderja Elona Muska, ki je za revijo pri svojih 74 letih pozirala lani. Pozornost pa tokrat vzbuja tudi Petrasova, ki je za manekenko Leyno Bloom šele druga transspolna ženska, ki je pozirala za omenjeno revijo. »Bistvena nista spol ali spolna usmeritev, pomembno je to, kar narediš iz svojega življenja. Bistveno je to, kar si.«