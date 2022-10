Märtha Louise ne bo več princesa?

Norveški kralj Harald V. menda razmišlja, da bi sledil zgledu svoje danske kolegice in tudi on mlajši hčerki ter njenim hčeram odvzel plemiške nazive. Princesa Märtha Louise se je že sama pred dvema desetletjema odločila, da ne bo več uporabljala naziva njeno kraljevo visočanstvo, je pa še vedno princesa, kar je s pridom izkoristila tudi v promocijske namene, ko sta z zaročencem, ameriškim šamanom Durekom Verrettom, potovala po svetu z vrsto duhovnih delavnic, ki sta jih naslovila Princesa in šaman. Kralj Harald je sicer že večkrat dejal, da si želi monarhijo skrčiti zgolj na člane, ki tudi dejansko kaj naredijo zanjo in za rojake, Märtha Louise pa nikakor ne spada mednje. Tu in tam se res pojavi na kakšnem uradnem dogodku ali državniškem banketu, sicer pa je že pred časom ubrala svojo pot, zadnje leto menda celo resno razmišlja, da bi se s svojimi tremi hčerami, ki so se ji rodile v prejšnjem zakonu, preselila v Kalifornijo k Verrettu.

Britanci menijo, da si plemiških nazivov ter z njimi povezanih ugodnosti ne zaslužita princa Harry in Andrew.

Na zadnjem uradnem portretu sta zgolj kralj in njegov naslednik z ženama. FOTO: Chris Jackson/afp Afp

Za podobno potezo se je pred tremi leti odločil švedski kraljin otrokom mlajše hčerkeodvzel nazive njeno oziroma njegovo kraljevo visočanstvo, o precej manjši monarhiji pa zadnje čase menda razmišlja tudi novi britanski kralj. Za tovrstnimi odločitvami so običajno finance, kraljevi denar namreč dobivajo pretežno od davkoplačevalcev, ki seveda želijo kaj tudi v zameno oziroma pričakujejo, da jim bodo kraljevi pomagali, bodisi prek humanitarnih organizacij, z obiski njihovih krajev in podobno. Britanska javnost denimo vedno glasneje zahteva, da se vsi plemiški nazivi in z njimi povezane ugodnosti odvzamejo princemain. Prvemu, ker se je preselil na drugo stran Atlantika in za rojake ne naredi več tako rekoč nič, drugemu pa zaradi vseh afer.