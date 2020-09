Markiz se je poročil, princ pa zaročil

V Monaku sta se poročila Eleonore von Habsurg in belgijski dirkač Jérôme d’Ambrosio. FOTO: Instagram

Grški princ Philippos in Nina Flohr sta se zaročila na grškem otoku.

Niso čakali

Medtem ko so se mnogi zaljubljeni parčki odločili, da poroko prestavijo na naslednje leto, ko upajo, da bomo znova prešli na staro realnost, pa jih ni malo, ki so v zakonski stan vstopili kljub omejitvam in prepovedim zaradi novega koronavirusa. Tudi več kraljevih je raje zmanjšalo število povabljenih ter zamenjalo kraj obreda in zabave, kot da bi čakali še eno leto. Zadnji med njimi je markiz Worcestrski, ki je svoji dragi večno zvestobo obljubil te dni. Markiz ima seveda srečo, da živi na ogromnem posestvu in so lahko poroko izpeljali kar pri njem doma, kljub temu pa sta morala zprecej oklestiti seznam povabljencev. Dvorec blizu Bristola, imenovan Badminton House, stoji na dobrih 2000 hektarjih in je v lasti markizovega očeta, vojvode Beaufortskega, ki je prostorni dvorec s kar 40 spalnicami podedoval leta 2017 od svojega pokojnega očeta.Lucy in, za prijatelje, sta se spoznala na zabavi prek skupnih prijateljev. »Bilo je povsem po naključju. ZBobbyjem sva pri večerji sedela skupaj in ugotovila sva, da sva si všeč, da imava veliko skupnega. Oseba, zadolžena za sedežni red, zdaj trdi, da naju je namenoma posedla skupaj, a kdo ve, jaz mislim, da je bila zgolj sreča,« je po zaroki povedala 34-letna Lucy. Par, ki se je zaročil oktobra, je s slavja odjezdil vsak na svojem konju, še prej pa je nevesta, kot je v navadi, med samska dekleta vrgla poročni šopek. Ujela ga je njena novopečena svakinja, 29-letna. Ta se je ravno začela videvati z mehiškim odvetnikom, ki ga je spoznala med pohodom po Nepalu, in markizova družina se že veseli, da bodo kmalu znova zapeli poročni zvonovi. Po tradiciji je namreč dekle, ki ulovi nevestin šopek, tista, ki se bo poročila naslednja.Na poroko pa se bodo kmalu začeli pripravljati tudi na grškem dvoru. Pincse je namreč zaročil s svojo dolgoletno ljubeznijo. »Njuni visočanstvi kraljin kraljicasta presrečna, da lahko sporočita veselo novico, da sta se zaročila njun najmlajši sin princ Philippos in Nina Nastassja Flohr, hčiin,« se je glasilo uradno oznanilo o veselem dogodku, ki so ga poslali iz palače. Tako bosta naslednje leto na grškem dvoru morda kar dve poroki. Philipposova sestra princesabi se morala namreč poročiti letos, a sta se z zaročencemodločila, da počakata na konec pandemije.Poleg omenjenega markiza sta se letos, takoj ko je bilo mogoče, poročila tudi princesain, čeprav sta sprva razmišljala, da bi poroko prestavila, ko bi se lahko veselila z vsemi, ki sta jih hotela ob sebi. Kljub temu da sta morala vabila preklicati skoraj vsem, se je poroke udeležila Beatricina babica kraljica, ki ji je poleg tiare posodila celo eno svojih oblek. Kljub omejitvam sta si večno zvestobo to poletje obljubila tudi avstrijska nadvojvodinjain belgijski dirkačCivilni obred je potekal v Monaku, cerkveni ter poročna zabava pa bosta prišla na vrsto po koncu omejitev. V družbi le ožjih družinskih članov sta se julija v Veliki Britaniji poročila tudi jordanska princesain njen izbranec, novinar