Marjetica Golobica osrečila zvezdnika

osebni arhiv Zvezdniška zaljubljenca sta se razveselila hčerke Daisy Dove. FOTO: Osebni Arhiv

Ambasadorja dobre volje

Veselim se že dolgih noči, ko bom verjetno pokonci in jo bom hranil po steklenički.

Poročne načrte za letošnje poletje jima je prekrižala pandemija.

Pa je naposled prišla! Po devetih mesecih čakanja in pričakovanja, še dodatno čustveno turbulentnega zaradi pandemičnih razmer, stainkončno lahko objela svojo dojenčico.»Radostna sva od ljubezni in čudenja ob zdravem in varnem prihodu najine hčerke,« sta presrečna sporočila, novorojenčici pa sta nadela ime. Marjetica Golobica. Ljubko ime za ljubko dojenčico, ki jima ga je malčica sama pomagala izbrati. V dneh odštevanja do velikega dne je pop pevka namreč dejala, da sta z ljubljenim naredila ožji izbor dekliških imen, a da bosta znala pravo izbrati šele ob njenem prihodu. »Sama nama bo povedala, katero je pravo. Pogledala jo bom in vedela.«Ko je pevka marca objavila, da je njena ljubezen s hollywoodskim lepotcem Orlandom obrodila sad, ni vedela, na kak čustveni vrtiljak stopa. Ne le zaradi divjega plesa nosečniških hormonov, »vsak dan prinese nekaj novega in pojma nimaš, kako še bo. Sploh ob trenutnem zdravstvenem kaosu,« je dejala pevka, ki pa zdaj priznava, da sta z Orlandom lahko srečna. Ne izkusi namreč vsaka ženska tako mirnega poroda, kot ga je v teh iztekajočih se avgustovskih dneh ona.»Marsikje po svetu še vedno ni ustrezne zdravstvene oskrbe, ženske rojevajo v groznih razmerah, vsakih 11 sekund pa umre ali nosečnica ali novorojenček. Kar bi se ob ustrezni oskrbi in dostopu do zdravstva v večini primerov lahko preprečilo,« so zapisali novopečeni starši, ki so ob črno-beli fotografiji njihovih dlani pripisali svojo željo ob vstopu na pot starševstva. V čast Daisyjinemu prihodu sta zagnala spletno stran, na kateri lahko vsi, ki bi jima sicer želeli poslati čestitko, plenice ali kaj drugega, nakažejo manjši prispevek v podporo Unicefovega sklada za otroke. Oba, pevka in pevec, sta namreč Unicefova ambasadorja dobre volje.S čari materinstva se Katy zdaj srečuje prvič, Orlando pa je oče postal že pred devetimi leti in pol, ko se mu je v prvem zakonu zrodil. Vseeno igralec ni mogel skriti navdušenja, da bo dobil še hčerko, ki bo gotovo njegova mala deklica. »Veselim se že dolgih noči, ko bom verjetno pokonci in jo bom hranil po steklenički. Komaj čakam teh tihih ur sredi noči, ko ves svet spi, ti pa občuduješ svojega spečega dojenčka,« je dejal. In morda nekoliko pozabil, da vse te dolge noči ne bodo le mirne in tihe. Vseeno pa gotovo polne sreče in ljubezni.