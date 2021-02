Marilyn Manson se ni samo šopiril za šov, pač pa res zvezal in posiljeval

Ne bo več v strahu in tišini sklanjala glave. FOTO: Dan Kitwood/Getty Images

Založba ga je odslovila V luči obtožb je glasbena založba Loma Vista Recordings, ki z Mansonom sodeluje preteklih pet let, s pevcem že prekinila sodelovanje in nehala oglaševati njegov zadnji album.

Duševno in telesno trpinčil

Igralka je o zlorabi spregovorila pred ameriškim kongresom. A imena svojega napadalca tedaj ni razkrila.

Kariero je v precejšnjem delu ustvaril tako, da je ljudi osupljal, šokiral, izzival in vzbujal zgražanje. Samega sebe je razglasil za boga fuka in antikrista, v memoarih izpred dveh desetletij pa se bahal, da je prijateljici grozil s posilstvom ter mučil in ubijal živali. A vse to naj bi bila zgolj premetena marketinška poteza, odrsko insceniranje javne rockerske pojave, ki naj ne bi imela nič z resničnim moškim, rojenim kot. Tako so ob škandalih, ki so se seveda rojevali okoli Mansona, zatrjevali njegovi predstavniki. A očitno zgolj prikrivali pravo, nasilno naravo zvezdnika. »Ime moškega, ki me je zlorabil, je Brian Wagner, svetu poznan kot Marilyn Manson. Spral mi je možgane, me zmanipuliral v popolno podreditev. Toda dovolj imam življenja v strahu pred maščevanjem, blatenjem in izsiljevanjem. Ne morem biti več tiho!« je na pevca s prstom pokazala igralka, ki se je še v najstniških letih, stara 18 let, zapletla v triletno razmerje z dvakrat starejšim in sveže poročenim Mansonom. Kajti čeprav je že pred dvema letoma, ko je bilo gibanje proti spolnemu nasilju v polnem razmahu, pred ameriškim kongresom razkrila, da je bila žrtev dolgotrajne in grozljive zlorabe in posilstva, svojega napadalca z imenom ni razkrinkala. Do zdaj, ko je s prstom pokazala na Mansona. Skoraj sočasno pa so se oglasile še štiri druge ženske, tudi njegove žrtve.Da je bilo razmerje med Evan in Marilynom najmanj vročekrvno, je marsikdo lahko že prej sumil. Ko se je po dobrem letu začasno končalo, pisalo se je leto 2008, je Manson v enem izmed intervjujev priznal, da je sanjaril, da ji z macolo razbije lobanjo. Kot tudi, da jo je na božični dan po njunem razhodu v enem samem dnevu poklical kar 158-krat, po vsakem klicu pa si z britvico naredil ureznino ali na rokah ali obrazu. »To je bil le teatralen intervju, da bi pospešil prodajo nove plošče,« se je tedaj odzval njegov predstavnik in dodal, da je dokaz za to, da so bile to le izmišljotine, da sta Evan in Marilyn kmalu spet obudila ljubezen in se celo zaročila. Za sicer precej kratko, saj sta se še v letu zaroke dokončno razšla. Zdaj pa se zdi, do so bila Mansonova priznanja komaj vrh ledene gore.Ko je Woodova 2018. opisovala zlorabo, ki jo je trpela v razmerju s takrat še neznanim moškim, so ji iz ust letele grozljive podrobnosti. Pripovedovala je, kako se je duševna, telesna in spolna zloraba stopnjevala, vključevala je pa je vse od groženj s smrtjo do tega, da se je zbudila ob moškem, ki ji je sicer govoril o ljubezni, a jo je prebudil, ko jo je posiljeval, misleč, da je brez zavesti. »Zavezoval mi je roke in noge, me duševno in telesno trpinčil, dokler ni dobil občutka, da sem mu dokazala svojo ljubezen. Ko me je zavezano tepel in mi govoril grozljive reči, sem čutila, da bi lahko umrla. Ne le zato, ker mi je grozil s smrtjo, ampak ker me je bilo preveč strah pobegniti,« je govorila in nadaljevala, da ji je razmerje pustilo dolgotrajne duševne posledice, od posttravmatskega stresa in depresije do samomorilskih misli. Precej podobno zgodbo pa so zdaj narisale tudiin, ki so glasbenika prav tako obtožile zlorabe. V Waltersovo je metal težke in steklene predmete ter jo za seks ponujal sodelavcem. Sarah je, ko ni bila »pridna«, zaklenil v sobo, jo zaničeval in več ur verbalno zmerjal, vrgel pa naj bi jo tudi ob steno in ji grozil, da ji bo glavo razbil s kijem za bejzbol. Ashley Lindsay naj bi rezal, ji povzročal opekline, pustil pa ji ni ne jesti, ne spati, ne zapustiti njegove hiše. Gabriello naj bi večkrat zvezal in posilil ter jo prisilil k jemanju drog in h krvnemu paktu.Manson vse obtožbe zanika. Označil jih je za grozno izkrivljanje resnice, vsa njegova pretekla razmerja pa da so bila sporazumna in z enakomislečimi partnericami.