Mariah Carey sestro obtožila zvodništva

Minuli september so na knjižne police prišli spomini, ki so s precej škandalozno in bombastično vsebino, polno temačnih skrivnosti njene družine, obljubljali, da se bodo prodajali kot vroče žemljice. Ena najuspešnejših glasbenic, katere premoženje je ocenjeno na 300 milijonov, je namreč popisala svojo trnovo pot iz bede in revščine do zvezdniškega blišča. Pri tem pa ni zamolčala ničesar.Ne zlorabljanja starejšega brata, ne tega, da jo je starejša sestraposkušala za nekaj uric telesne radosti prodajati moškim, kot ne tega, da je njena mama pripadala satanističnemu kultu, ki je v imenu čaščenja posiljeval otroke in izvajal obredna žrtvovanja. Skratka življenje, ki se bere kot zmes srhljivke, drame in trilerja. In v veliki meri naj bi pevkini spomini The Meaning of Mariah Carey bili prav to – izmišljena zgodba. Tako vsaj zatrjuje Alison Carey, ki je mlajšo sestro zvlekla pred sodišče, trdeč, da je knjiga polna laži, ki so ji pustile globoke in trajne čustvene travme. Zato zahteva odškodnino okroglega milijona evrov, ki ji bo vsaj majhen obliž na rano čustvenih in duševnih stisk ter ponižanja.V enem izmed poglavij je Mariah zajadrala 38 let v preteklost, ko jih je štela komaj dvanajst. In v teh rosnih dekliških letih naj bi jo sestra omamila s pomirjevali ter jo napol prisilila v avto z bratom svojega tedanjega fanta. V želji po malce denarja naj bi Alison poskušala prevzeti vlogo sestrine zvodnice. Tako odmevajo zvezdničine besede, ki pa jih – pove Alison – ni podkrepila z nikakršnimi dokazi. Kot tudi ni z ničimer podkrepila svojih literarnih trditev, da naj bi Alison vanjo zalučala skodelico vrelega čaja, kar naj bi ji pustilo opekline tretje stopnje.S takšnimi in podobnimi zgodbicami – in po Alisoninih trditvah so zgolj izmišljene zgodbice – naj bi Mariah v želji po dobri prodaji in dobičku polnila svoje memoare. Kljub zavedanju, kakšne duševne stiske bodo ti zapisi povzročili starejši sestri, ki se zaradi težkega življenja vsa ta leta spopada tako z zdravstvenimi kot osebnimi stiskami. Pri tem Alison ne skriva, da zaradi težke mladosti trpi za posttravmatskim stresnim sindromom, depresijo in tesnobo, kar je sestrina knjiga zdaj le poglobila. »Mariah se vsega tega dobro zaveda, a je vseeno svoj status javne osebe izrabila za napad na obubožano sestro. Z namenom senzacionalističnih naslovov v medijih in visoke naklade ter prodaje,« Alison na sodišču zastopa samo sebe in svoj primer.Alison ni edina, ki ji je zaradi glasbeničinega razkrivanja domnevnih družinskih skrivnosti od besa in ponižanja zavrela kri. Z idejo tožbe se namreč poigrava tudi pevkin brat Morgan, ki je sestrine spomine na otroštvo označil za povsem blodnjave. Izpostavil je Mariahino trditev, da naj bi nekdo Morgana za 30 tisočakov najel za umor, čeprav Morgan na koncu tega morilskega naročila vendar ni izpolnil. »Trga se mi srce, ko vidim, kako je sestra zabredla v to sovražno, blodnjavo in izmišljeno obtoževanje. Močno me spominja na čas, ko je prvič doživela popoln duševni zlom,« je dejal in dodal, da lahko, če bo treba, dokaže, da so njeni spomini od prve do zadnje strani polni laži in popačenih polresnic.