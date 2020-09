Mariah Carey iz zlate kletke ušla k ljubčku

Poljub na strehi

V ljubezni nima sreče

Mariah Carey se je od Mottole ločila leta 1998 in se še istega leta začela videvati s pevcem Louisom Miguelom. Zveza ni trajala dolgo, leta 2001 sta šla vsak svojo pot, nato pa je med snemanjem videospota za enega svojih komadov spoznala igralca in komika Nicka Cannona. Leta 2008 sta se poročila in tri leta pozneje dobila dvojčka, dečka in deklico. A tudi ta zakon ni trajal, ločila sta se 2016. Istega leta se je Mariah zaročila z milijarderjem Jamesom Packerjem, nekaj mesecev pozneje sta zaroko razdrla in Mariah je uteho kmalu našla v objemu plesalca in koreografa Bryana Tanake.

Glasbena legendase pripravlja na izid svoje knjige s spomini z naslovom The Meaning of Mariah Carey (Pomen Mariah Carey), v kateri je med drugim razkrila, da se je, ko je bila še poročena s svojim prvim možem, glasbenim mogotcem, zapletla v krajše razmerje s štiri leta mlajšim igralcem bejzbola. O tem se je šušljalo že leta, a glasbena diva govoric nikdar ni ne potrdila ne ovrgla, zdaj pa se je odločila, da položi karte na mizo in v knjigi spominov povsem iskreno spregovori tudi o tem poglavju svojega življenja. Da je bila v zakonu z Mottolo, nekdanjim predsednikom založniške hiše Sony, neizmerno nesrečna, Careyjeva nikdar ni skrivala, ne nazadnje je zakon trajal komaj pet let, med letoma 1993 in 1998, z Jeterjem pa se je zapletla tik pred njegovim koncem in o razmerju napisala tudi dve svoji uspešnici My All in The Roof.Glasbenica je priznala, da je športnika spoznala na eni od zabav, in kmalu sta si začela pošiljati spogledljiva SMS-sporočila. Sledilo je srečanje na strehi stavbe, kjer je Jeter živel, tam sta srkala penino in se tudi prvič poljubila, nekaj tednov pozneje pa je menda, kot je dejala sama, tvegala življenje, da je na skrivaj odletela v Portoriko in z Jeterjem preživela noč.»Tega trenutka ne bom nikoli pozabila, bil je enkraten in veliko mi je pomenil, saj mi je pomagal, da sem pozabila, v kakšnem zaporu živim doma, na vsa pravila, ki jih moram spoštovati,« je zapisala Careyjeva v knjigi, ki bo izšla 29. septembra. Da jo je imel njen veliko starejši in vplivnejši mož za ujetnico, je priznala že večkrat, v knjigi pa je razkrila še, da je najel varnostnike, ki so ji sledili na vsakem koraku, po ločitvi pa je posumila, da želi Mottola sabotirati njeno kariero, saj naj bi leta 2001, ko je izdala album Glitter, vse moči vložil v promocijo albuma njene tekmice, ki je prav tako izšel 2001. leta. Kaj bo o obtožbah na svoj račun, ki jih v knjigi ne manjka, dejal Mottola, Careyjeve, kot je dejala, prav nič ne zanima, saj da je bila še prizanesljiva. »Lahko bi povedala veliko več, in to ne lepih reči,« je dejala v nedavnem intervjuju.