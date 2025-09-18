  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

VLOGA V FILMU

Margot Robbie zavrnila prošnjo slavne pevke: opravičilo je precej ostro

Čeprav si je priljubljena glasbenica Kylie Minogue zaželela, da bi jo v biografskem filmu upodobila Margot Robbie, do tega ne bo prišlo.
FOTO: Kena Betancur/Afp

FOTO: Kena Betancur/Afp

FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

FOTO: Kena Betancur/Afp
FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters
M. Fl.
 18. 9. 2025 | 13:25
 18. 9. 2025 | 13:30
A+A-

Margot Robbie se je po krajši odsotnosti zaradi rojstva sina vrnila na sceno in trenutno aktivno oglašuje svoj najnovejši film, ki ga je posnela s Colinom Farrellom.

Film z naslovom Veliko, drzno, čudovito potovanje (A Big Bold Beautiful Journey) je njen zadnji projekt, od katerega si mnogi veliko obetajo.

FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters
FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Prav tako ni skrivnost, da si številni želijo, da bi Margot nastopila v njihovem biografskem filmu.

Ena od njih je Kylie Minogue, ki prav tako prihaja iz Avstralije.

Biografski film o življenju te avstralske pop ikone je še v zgodnji idejni fazi, a 57-letna pevka sanja o tem, da bi jo igrala Margot Robbie. Kljub temu je priljubljena 35-letna igralka ponudbo zavrnila.

Ko je izvedela, da je za Kylie prva izbira, je v oddaji Radio 2 Breakfast Show izjavila:

»Neverjetno sem počaščena. Ampak seveda tega ne bi mogla narediti. Ne znam peti kot Kylie.«

Odločno opravičilo

Glavni razlog za njeno zavrnitev je bil precej jasen in neposreden: »Ne maram, ko v glasbenih filmih igrajo ljudje, ki v resnici ne znajo peti.«

Kljub temu je Kylie v enem od intervjujev z navdušenjem govorila o tem, kdo bi jo lahko igral:

»Margot Robbie ... to bi bil zame sanjski scenarij. Zagotovo bi imela pravi avstralski naglas,« piše portal news.com.au.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
DRZNO

Tangice in prozorna obleka: na premieri je ukradla pozornost (FOTO)

Margot Robbie je bila na premieri svojega novega filma videti čudovito.
12. 9. 2025 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
ZVEZDA JE ROJENA

Človek, zaslužen za odkritje dečka, ki je hipoma očaral svet

Izjemno priljubljena serija je v vesolje izstrelila novo zvezdo.
24. 3. 2025 | 05:25
Bulvar  |  Tuji trači
LEPE NOVICE

Margot Robbie in njen mož sta dobila fantka, novico zamolčala pred javnostjo

Slavna igralka je pri 34 letih prvič postala mamica.
3. 11. 2024 | 18:11

Več iz teme

Margot RobbiebiografijaKylie Minoguefilm
ZADNJE NOVICE
15:15
Novice  |  Slovenija
GLASBENA ŠOLA BUČAR

Harmonikarji med poplavo pomagali, letos pa igrali. S harmonikami šli tudi na dvatisočaka (FOTO)

Učenci Glasbene šole Bučar so se tokrat podali po Koroški. Povzpeli so se na 2125 metrov visoko Peco in raztegnili meh.
Mojca Marot18. 9. 2025 | 15:15
15:15
Novice  |  Slovenija
SOLIDARNOST

Ganljive zgodbe iz Novega mesta: vrstijo se zahvale in srčne zgodbe Slovencev

Iz Novega mesta prihajajo zgodbe o šoferjih, ki so reševali premočene otroke, o domačinih, ki so odpirali vrata svojih domov, srčnih voznikih avtobusa in o delavcih, ki so v dežju čistili ceste.
18. 9. 2025 | 15:15
15:00
Ona  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA HRANA

Napaka s čia semeni, ki škoduje zdravju

Čia semena so zdrava le, če so zaužita na pravilen način.
18. 9. 2025 | 15:00
14:41
Kronika  |  Doma
TRČENJE

56-letni motorist prehiteval pa trčil v 23-letno voznico. Z njim je zelo hudo

Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na heliport v Sežano, od tam pa s helikopterjem v UKC Ljubljana.
18. 9. 2025 | 14:41
14:23
Ona  |  Stil
DELOINDOM

Ne zapravljajte za sadike – te rastline posejte jeseni in prihranite

Jesenska setev je primerna za ognjič, enoletni mak, črno kumino in nujna za trajne dišavnice iz domačega semena, ki ne kalijo, ker ne preživijo obdobja mraza.
Julijana Bavčar18. 9. 2025 | 14:23
14:10
Novice  |  Svet
VOJNA

Papež: Sveti sedež dogajanja v Gazi še ni pripravljen označiti za genocid

Papež Leon XIV. je razkril, da Sveti sedež izraelskega ravnanja v Gazi za zdaj ni pripravljen označiti za genocid.
18. 9. 2025 | 14:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki