Margot Robbie zavrnila prošnjo slavne pevke: opravičilo je precej ostro

Margot Robbie se je po krajši odsotnosti zaradi rojstva sina vrnila na sceno in trenutno aktivno oglašuje svoj najnovejši film, ki ga je posnela s Colinom Farrellom.
Film z naslovom Veliko, drzno, čudovito potovanje (A Big Bold Beautiful Journey) je njen zadnji projekt, od katerega si mnogi veliko obetajo.
Prav tako ni skrivnost, da si številni želijo, da bi Margot nastopila v njihovem biografskem filmu.
Ena od njih je Kylie Minogue, ki prav tako prihaja iz Avstralije.
Biografski film o življenju te avstralske pop ikone je še v zgodnji idejni fazi, a 57-letna pevka sanja o tem, da bi jo igrala Margot Robbie. Kljub temu je priljubljena 35-letna igralka ponudbo zavrnila.
Ko je izvedela, da je za Kylie prva izbira, je v oddaji Radio 2 Breakfast Show izjavila:
»Neverjetno sem počaščena. Ampak seveda tega ne bi mogla narediti. Ne znam peti kot Kylie.«
Glavni razlog za njeno zavrnitev je bil precej jasen in neposreden: »Ne maram, ko v glasbenih filmih igrajo ljudje, ki v resnici ne znajo peti.«
Kljub temu je Kylie v enem od intervjujev z navdušenjem govorila o tem, kdo bi jo lahko igral:
»Margot Robbie ... to bi bil zame sanjski scenarij. Zagotovo bi imela pravi avstralski naglas,« piše portal news.com.au.