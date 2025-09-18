Margot Robbie zavrnila prošnjo slavne pevke: opravičilo je precej ostro

Margot Robbie se je po krajši odsotnosti zaradi rojstva sina vrnila na sceno in trenutno aktivno oglašuje svoj najnovejši film, ki ga je posnela s Colinom Farrellom.

Film z naslovom Veliko, drzno, čudovito potovanje (A Big Bold Beautiful Journey) je njen zadnji projekt, od katerega si mnogi veliko obetajo.

FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Prav tako ni skrivnost, da si številni želijo, da bi Margot nastopila v njihovem biografskem filmu.

Ena od njih je Kylie Minogue, ki prav tako prihaja iz Avstralije.

Biografski film o življenju te avstralske pop ikone je še v zgodnji idejni fazi, a 57-letna pevka sanja o tem, da bi jo igrala Margot Robbie. Kljub temu je priljubljena 35-letna igralka ponudbo zavrnila.

Ko je izvedela, da je za Kylie prva izbira, je v oddaji Radio 2 Breakfast Show izjavila:

»Neverjetno sem počaščena. Ampak seveda tega ne bi mogla narediti. Ne znam peti kot Kylie.«

Odločno opravičilo

Glavni razlog za njeno zavrnitev je bil precej jasen in neposreden: »Ne maram, ko v glasbenih filmih igrajo ljudje, ki v resnici ne znajo peti.«

Kljub temu je Kylie v enem od intervjujev z navdušenjem govorila o tem, kdo bi jo lahko igral:

»Margot Robbie ... to bi bil zame sanjski scenarij. Zagotovo bi imela pravi avstralski naglas,« piše portal news.com.au.