Margaretina zapestnica v nebo

Vse več zanimanja

Margareta, desno, je odraščala v Elizabetini senci. FOTO: Reuters

Veljala je za neukročeno princeso.

400 tisočakov je iztržila zapestnica.

Princesaostaja v zgodovini zapisana kot ena najskrivnostnejših pripadnic britanskega dvora, zanimanje zanjo pa je, kot kaže, iz leta v leto večje. Zasluge gre nedvomno pripisati tudi priljubljeni Netflixovi seriji Krona, ki kraljičini sestri namenja eno najvidnejših vlog v britanski monarhiji v 20. stoletju, goreči oboževalci pa se zadnja leta zelo radi potegujejo tudi za princesin nakit.Tokrat je na dražbi pri avkcijski hiši Dix Noonan Webb v Londonu zablestela biserno-diamantna zapestnica, ki jo je Margareti podarila babica, kraljica, nosila pa jo je ob številnih odmevnih priložnostih, novi lastnik pa si jo je priboril za osupljivih 400 tisočakov! Sijoči dodatek je princesa nosila tudi med fotografiranjem ob 19. rojstnem dnevu v Buckinghamski palači, takrat jo je ovekovečil sloviti modni fotograf sir, nanjo pa ni pozabila niti pozneje, v zrelih letih, ko jo je spremljala ob pomembnih družinskih dogodkih.Kljub temu pa je končni znesek na dražbi vendarle presenetil tudi najbolj izkušene poznavalce. Ti so namreč zapestnico ocenili na največ 50 tisočakov, toliko je namreč zanjo odštel prejšnji lastnik, ko se je zanjo uspešno potegoval leta 2006 na dražbi pri hiši Christie's, ko sta nakit štiri leta po materini smrti sklenila prodati njena otrokain. A zanimanje za umetelno izdelano zapestnico je bilo izjemno, oglasili so se tudi številni ponudniki z drugih koncev sveta, in po dolgem boju je zmagal najvztrajnejši, ki je želel ostati anonimen.Zapestnico seveda spremlja tudi ustrezen certifikat Kensingtonske palače, po oceni poznavalcev pa simbolizira tudi vihravost in neukročenost mlajše hčerke takratnega kralja, ki se je v mladosti na smrt zaljubila v junaka druge svetovne vojne. Ta je zapustil ženo in dva otroka ter zasnubil princeso. Navdušena je privolila, a ji je dvor, na čelu monarhije je takrat že bila, poroko prepovedal in Townsenda poslal na tuje, s čimer se Margareta menda nikoli ni mogla sprijazniti in do konca življenja zaman iskala srečo v ljubezni.Turbulentno obdobje v kraljevini prav tako slikovito prikazuje tudi serija Krona, v kateri princeso Margareto najprej upodablja, pozneje pa oskarjevka, zdaj pa je na vrsti. Oboževalci že nestrpno pričakujejo peto sezono, ki bo na Netflixu predvidoma na voljo na začetku prihodnjega leta.