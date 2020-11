Maradona ima srečo, da je še živ: zdaj ga čaka odvajanje od alkohola

Legendarni argentinski nogometaš Diego Maradona je sicer po operaciji, s katero so mu odstranili krvni strdek v možganih, že lahko zapustil bolnišnico v Buenos Airesu, a so ga odpeljali naravnost na drugo kliniko – za odvajanje odvisnosti od alkohola.



Maradona, ki je 30. oktobra praznoval 60. rojstni dan, je bil v ponedeljek v bolnišnici v La Plati, ki je 60 km oddaljena od Buenos Airesa, hospitaliziran zaradi anemije in dehidracije. Kapetan zmagovite argentinske izbrane vrste na svetovnem prvenstvu v Mehiki 1986 se sicer že vrsto let vdaja mamilom in alkoholu. Tudi njegova zdravstvena kartoteka je zajetna: preživel je dva srčna napada, zbolel je tudi za hepatitisom, imel je težave s preveliko telesno maso in je prestal operacijo zmanjšanja želodca. V bolnišnici so ga zadržali dlje, kot je običajno po takšni operaciji prav zaradi abstinenčne krize, ki je nastopila ob okrevanju. Zdaj so ga torej napotili v rehabilitacijski center, kjer ga lahko obišče le peščica njegovih najbližjih.



»Diego je preživel enega najnevarnejših trenutkov v življenju. Ima veliko srečo, po čudežu so našli to krvavitev v možganih, ta bi ga lahko stala življenje,« je ob odpustitvi iz bolnišnice dejal njegov predstavnik Mattias Morla.