Manj kot leto pred poroko sta se razšla

Še pred nekaj meseci naj bi bila noro zaljubljena.

Spremljamo jo v glavni vlogi v seriji Nema priča. FOTO: Press

Plan Z

COVER IMAGES Emilia naj bi bila spet samska. FOTO: Cover Images

Pri 46 letih igralkaše vedno verjame v pravo ljubezen. Prav to je zvezdnico kriminalne serije Nema priča najbrž vodilo, da se je pred 18 meseci odločila poiskati svojo srečo kar s pomočjo zmenkarske aplikacije za pametne telefone. Odločila se je za aplikacijo raya, rezultat pa je bil več kot obetaven. Tam je namreč spoznala čednega in uspešnega agenta za talente, za katerega je menila, da je moški njenih sanj. Oče dvojčkov, ki je pred vstopom v zabavno industrijo služil milijone kot bankir, je na splošno veljal kot dober ulov.Kmalu zatem sta se Emilia in Luc na skrivaj zaročila, poleti 2021 pa naj bi zakorakala pred oltar. A če je verjeti govoricam, težko pričakovane zvezdniške poroke ne bo. Vir blizu igralke je namreč prišepnil tabloidu Sun, da se je par pred kratkim razšel. »Emilia je bila zelo razočarana, ko je ugotovila, da nimata prihodnosti, a zdaj ni več poti nazaj. Konec je,« je poudaril. Igralka naj bi od nesojenega bodočega moža že zahtevala, naj se odseli iz njunega londonskega stanovanja, ter mu vrnila zaročni prstan. Vir je še povedal, da nekateri njeni sorodniki nad Lucom niso bili najbolj navdušeni ter da se zvezdničini prijatelji že zbirajo okoli nje, da bi ji bili v oporo v tem čustveno napornem obdobju.Govorice, da sta se skrivaj zaročila, so privrele na dan decembra lani. Zaroka se je zgodila tri leta po igralkinem slovesu od slavnega chefa– z 58-letnikom je hodila med letoma 2012 in 2016.Ob zaroki naj bi bila drug v drugega »brezupno zaljubljena« in sta menda komaj čakala, da si obljubita večno zvestobo. Par naj bi sanjaril tudi o združitvi njunih družin v eno, pogovarjala naj bi se o naraščaju. A se je pravljica, kot kaže, končala, še preden se je začela.To za Emilio ni prva ljubezenska zgodba, ki kljub pričakovanjem ni trajala do konca dni. Pred leti je bila poročena z igralcem iz uspešne miniserije Černobil, 58-letnim. Vzela sta se leta 2005, tri leta pozneje pa vložila ločitvene papirje. Igralka je razkrila, da je razlog za razpad zakona osebna tragedija – spontani splav, ki ga je doživela leta 2007. A ločitev ji ni strla duha, glede svoje ljubezenske prihodnosti pa je bila več kot optimistična. Zmenkov se je neznansko veselila. »Zabavno je hoditi na zmenke in najti nekoga, s katerim ti je res lepo. Obožujem romantiko. Trdno verjamem v druge, tretje, celo četrte priložnosti v ljubezni,« je dejala. In nova priložnost je kmalu tudi zares prišla. Leta 2009 je začela hoditi z igralcem, s katerim sta ostala skupaj do leta 2012. Iz te zveze se je rodila hčerka, ki je danes stara devet let.Medtem ko je na igralkinem ljubezenskem področju trenutno burno, pa na kariernem umirjeno pluje naprej po poti, ki so jo je zastavila in vztraja pri vlogi forenzične patologinje Nikki Alexander v nanizanki Nema priča – že 16 let. Uspešna igralka je pred časom priznala, da nikoli ni sanjala o poklicu, ki ga danes opravlja. »Moj plan A, zaradi česar sem pridobila diplomo iz angleškega jezika, je bil postati učiteljica ali pisateljica. Odkar pomnim, sem namreč nadvse rada brala in pisala, zato sem mislila in bila prepričana, da si bom s tem ustvarila kariero.«A prišlo je leto 1995 in ponudba televizijske mreže BBC, da v klasikiPrevzetnost in pristranost zaigra Georgiano Darcy. Priložnost jo je popeljala na pot, po kateri stopata že njena mamain oče, oba uspešna igralca, tej umetnosti pa so se posvetili tudi njen bratin bratranca in sestričnain. »Nisem hotela početi tega, kar počne moja družina. Igra je bila moj plan Z, zadnja možnost. A me je Prevzetnost in pristranost povedla na pot, ki je nisem ne načrtovala, ne pričakovala,« je povedala zvezdnica, ki smo jo, denimo, gledali tudi v Pianistu, nagrajenem filmu