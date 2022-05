Manekenko omamljali z mamili in alkoholom, zdaj se fotka za OnlyFans

V njen angelski obraz in koščeno telo se je pred dvema desetletjema zaljubil svet visoke mode in Kate Moss izstrelil med najbolje plačane in zaželene vrhunske manekenke. A slava in prepoznavnost sta za lepo trlico prišli z visoko ceno, droge in alkohol, skoraj vedno v spremljavi s sočnimi seksualnimi zgodbicami na naslovnicah tabloidov, so jo namreč skoraj ugonobili.

Pitali so jo z drogami in alkoholom, dokler ni pristala na zdravljenju. FOTO: Osebni Arhiv

A čeprav je njena za pol mlajša polsestra Lottie iz prve vrste opazovala, kako nevarne pasti skriva glamurozen svet mode, si je vendar tudi sama želela postati del njega. Tako je na lastni koži okusila, da nikakor ni tako lep, kot je videti z bleščečih naslovnic modnih revij: »Pitali so me z drogami, nalivali z alkoholom in me silili, da delam tudi tedaj, ko tega nisem želela ali mogla.« Na koncu je izkusila temačno plat modnega sveta ter kot Kate pristala v rehabilitacijski kliniki.

Premalo cenjene

Če je morda mislila, da ji bo sestrska navezava s Kate koristila, je bila v resnici le breme. Bila je namreč v njeni senci, in četudi je želela biti sama svoja, so imeli modni veljaki drugačne načrte.

»Iz mene so želeli narediti Kate 2.0. Zato so mi zapovedali, naj shujšam. Stara sem bila le 18 let, z newyorškim tednom mode pred vrati, obseg pasu pa sem morala brzinsko spraviti na 58 centimetrov. Telovadila sem kot nora, pojedla en toast na dan, a čeprav mi je uspelo, so mi nato dejali, da sem prenizka. S petimi centimetri nižja od Kate, ki je komaj še ujela manekensko mejo, sem bila premajhna. Nič čudnega, da sem imela težave, skoraj čudež je, da nisem zapadla v motnje hranjenja.«

A če se ji je uspelo ogniti tej mini, pa je stopila na drugo, nevarne substance, saj je hitro dobila občutek, da v modnih krogih na zlorabo drog gledajo kot na nekaj povsem običajnega in normalnega. »Hodila sem na vse te zabave in bila izmučena. Ničkolikokrat sem prišla na dogodek, snemanje ali fotkanje, kamor nisem želela iti. Neutolažljivo sem jokala, a so mi le ponudili drogo, alkohol, češ da bom nato bolje. Bilo je vseeno, ali delo opravim trezna ali zadeta. Da ga le opravim,« je dejala in se spomnila zabave v Rimu, na katero je morala priti, četudi se je v hotelski sobi ličila in se urejala v navalu joka.

Kate Moss je bila ena najbolj iskanih vrhunskih manekenk. FOTO: Carl Court/Afp

»Bila sem v resnično slabi koži, a so mi zapovedali, da moram na zabavo, med ljudi, za vsaj eno uro. V tej industriji nikomur ni mar, kako se manekenke počutimo, uporaba drog pa je nekaj najbolj normalnega.« Zato ji je postalo vseeno, da je bila morda na robu velikega preboja, saj jo je za svojo vzela ena najbolj cenjenih manekenskih agencij v Angliji. Z njimi je nedavno končala sodelovanje. Morda tudi, ker je na začetku letošnjega leta za mesec dni pristala v rehabilitacijski kliniki.

Na zdravljenju se je otresla nevarne razvade, prav odvisnost pa je bila tista, ki jo je povezala s slavno sestro. »S Kate si nikoli nisva bili ravno blizu. Dokler nisem pristala na zdravljenju, tako rekoč nisva govorili. A v teh težkih trenutkih mi je stala ob strani in mi bila v velikansko oporo.«

Po slabih izkušnjah je Lottie manekenstvu obrnila hrbet, v želji, da spet najde notranjo moč in se opolnomoči, pa se je pridružila platformi OnlyFans, ki je v prodajanju spolnosti in erotike na spletu zanetila pravo malo revolucijo.

28 dni je preživela v rehabilitacijski kliniki.

»Po izkušnji z zdravljenjem sem spoznala, da moram sprejeti samo sebe in iz življenja izriniti vse, kar mi škodi. Neznansko rada se slikam gola. Rada sem ponosna na svoje telo. Ženske v industriji za zabavo odraslih bi morali bolj ceniti.«