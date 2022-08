Manekenka vzela postavnega princa

Večno zvestobo sta si pred dnevi obljubila avstrijski princ Paul-Anton Esterházy von Galántha in Franziska Reutter, manekenka, ki je na Škotskem sicer študirala matematiko, nato pa diplomirala iz gradbeništva. Ženinovi potomci so nekoč veljali za najpremožnejšo družino v Avstro-Ogrski, nekaj modre krvi pa se pretaka tudi po nevestinih žilah. Temu primerno razkošna je bila tudi njuna poroka na avstrijskem Koroškem.

Spoznala sta se med študijem in se lani zaročila.

Franziska, prijatelji jo kličejo Sissi, se je pred 33 leti rodila v Celovcu, njen dragi tri leta prej v Münchnu, spoznala pa sta se v Veliki Britaniji, kjer sta oba študirala. Svetlolaso lepotico so od mladih nog zanimale naravoslovne vede, rada se je ukvarjala s številkami, prav zato je izbrala študij matematike, medtem ko je njen postavni izbranec najprej študiral poslovno administracijo in mednarodno politiko, slednjo je izbral tudi kot temo magistrske naloge, in sicer s poudarkom na srednjevzhodni Evropi. Kot je v enem od intervjujev pred časom dejal Paul-Anton, se nikoli ni predstavljal s plemiškim nazivom, ta je zgolj neformalen, spomin na stare čase, saj kraljevine Avstrije že dolgo ni več, prav tako je dodal, da je bilo njegovo življenje povsem običajno, vsaj kar se tiče izobrazbe, zanimanja in izbire poklicne poti.

Njegovi predniki so bili nekoč med najpomembnejšimi veleposestniki v skupnem cesarstvu Avstrijcev in Madžarov. Veliko zemlje so po prvi svetovni vojni izgubili, kar je ostalo na madžarski strani, jim je država zasegla, a je je na avstrijski strani ostalo še dovolj, da so lahko tudi naprej živeli lagodno. Čeprav Paul-Anton živi v Avstriji, pa se je njegov oče, princ Anton, odločil, da si dom ustvari na Madžarskem, kjer biva v prenovljenem hlevu ob razkošnem dvorcu Eszterháza, mnogi mu pravijo kar madžarski Versailles, ki je zdaj v lasti države. Ta zaposluje tudi Antona, ki v dvorcu za obiskovalce igra princa.