Manekenka umrla po cepljenju, poteka preiskava

Po cepljenju s prvim odmerkom cepiva Astrazenece proti covidu 19 je v bolnišnici na Cipru umrla britanska manekenka(39). Zaradi možganske krvavitve je bila pred smrtjo v nedeljo v komi. Oblasti na Cipru in Evropska agencija za zdravila (Ema) preiskujejo, ali je njena smrt povezana s cepljenjem.V Britaniji rojena manekenka, ki je zadnjih pet mesecev živela na Cipru, je javno objavila, da se po prejetju prvega odmerka cepiva 6. maja počuti zelo slabo. Nekaj dni kasneje je sporočila, da je zbudila v krčih, z vrtoglavico, glavobolom in da je le s težavo dihala. Ker se je bala, da se je okužila, je opravila test na koronavirus, ki pa je bil negativen.Ob tem dodajamo, da je verjetnost krvnega strdka po cepljenju veliko manjša, kot da zbolite za covidom 19. Pri cepivu Astrazenece se pojavljajo približno na 10.000 do 100.000 cepljenih, pri cepivu Johnson & Johnsona pa so še redkejši, pravi, vodja svetovalne skupine za cepljenje. Pri tistih, ki so zboleli za covidom 19, se strdki po besedahz ljubljanske infekcijske klinike pojavijo v povprečju pri 14 odstotkih, pri tistih, ki so hospitaliziranih, pa ta odstotek naraste na 20.