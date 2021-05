Mamin sinko je očetu zaprl pipico

Paul je prepričan, da sta njegovemu zvezdniškemu sinu slava in denar škodila. FOTO: Phil Mccarten/Reuters

ves svet pozna kot zapeljivega, nekoliko trapastega, vsekakor pa srčnega Joeyja Tribbianija iz šesterice najslavnejših prijateljev, ki se sedemnajst let po sklepni epizodi 10. sezone vračajo na svoj kavč v najljubši kavarni pri newyorškem Centralnem parku. A med milijoni oboževalcev nekdaj najbolj priljubljene humoristične serije, ki že od lani čakajo na vnovično združitev najboljših prijateljev in ki jih bo posebna epizoda prikovala pred male ekrane, ne bo Mattovega očetaNe ker ostareli možakar, čigar slavni sin je kot njegova kopija, nikoli ni povsem razumel evforije, ki jo je serija zanetila v 90. letih prejšnjega stoletja, ampak predvsem, ker si ne more privoščiti dostopa do plačljivih televizijskih kanalov.»Gledam lahko samo en program,« je dejal Paul, ki mu je zvezdniški sin sicer kupil sanjsko hišo, mu z mesečno žepnino tudi omogočil lagodno življenje, dokler se pred devetimi leti nista strahovito sprla. Matt ni od tedaj z njim spregovoril niti ene besedice, zaprl pa je tudi finančno pipico, tako da je Paul pristal na cesti. »Ne samo da si nisem več mogel privoščiti najemnine, izgubil sem vse. Pohištvo, nakit, orodje, oblačila,« se je jezik razvezal Paulu, ki v jeseni življenja životari s socialno podporo, a mu niti ta ne bi zadostovala za preživetje, če ne bi imel še nekaj prihrankov, ki pa kopnijo in kopnijo.Naziva očeta leta si ne bi zaslužil. Ko je bil namreč Matt še malček, je Paul spakiral, se za nekaj let odselil v Avstralijo, za sabo pa pustil sinka in njegovo mamo. »Vsemu navkljub sva si bila nato dokaj blizu. Ko je dobil vlogo v Prijateljih, sem se celo preselil v Malibu, da bi se lahko pogosteje družila,« zatrjuje Paul, ki pa menda nikoli ni vedel, kakšen bo Matt do njega. En dan naj bi bil prijeten, prijazen, skoraj kot najboljši sin, že v naslednjem trenutku pa je imel občutek, da ga niti videti ne želi. »Ko ima nekdo denar, ne boš del njegovega življenja, če tega ne želi. In odreže te lahko, kadar želi,« razmišlja Paul, prepričan, da sta slava in denar njegovemu prvorojencu škodila, k temu pa je pripomoglo tudi to, da je Matt »mamin sinko«.Ne bo ga prosil za pomočFilm in televizija sta LeBlancu odebelila račun za približno 66 milijonov evrov, te svoje blaginje pa ni ljubosumno skrival, ampak je očetu, četudi nekoliko odtujenemu, 1998. kupil sanjsko hišo v gorski vasici v Koloradu. »Obiskoval me je. Družila sva se ob pivu, se pogovarjala, zganjala norčije z motorji,« dokler ni 2011. počilo. Vse zaradi motorja, ki ga je Paul poklonil nečaku.»Doživel sem hudo nesrečo, zato sem se odločil odkrižati vseh petih motorjev. To ni imelo zveze z Mattom, nikakor ni bila njegova stvar, a ga je strahovito razbesnelo. Zakričal mi je, da od njega ne bom videl niti beliča več. Če je mislil, da ga bom rotil, se je pošteno uštel. Vseeno pa ne razumem, kaj ga je tako iztirilo. Že devet let nimava stikov, česar še vedno ne morem povsem doumeti. In da sem tedaj ostal brez vsega, vse zaradi motorja, je naravnost ponižujoče.«Odločil se je, da bo prej pekel zamrznil, kot bi prosil sina za pomoč. A medtem ko ne namerava prosjačiti za denar, si srčno želi, da bi Matt znova postal del njegovega življenja. »Poslal sem mu več sporočil, tudi letos, a nikoli nisem dobil odgovora. Še vedno poizkušam obnoviti stike. Upam, da bova ustvarila nekakšen odnos še pred mojo smrtjo.« Pri tem pa je izpostavil, da trenutno z njim ostaja povezan le tako, da gleda epizodo za epizodo Prijateljev. »Pogrešal me boš, ko me ne bo več!« mu prek medijev sporoča.Zvezdnik se na očetovo izpoved tabloidom ni odzval, je pa v njegovem imenu spregovoril Mattov predstavnik za stike z javnostjo. »Le za nekaj perspektive – Paul ga je z mamo zapustil, ko je bil še dojenček.« Še dodatno pa drugo plat verjetno osvetli dejstvo, da ne bi bilo prvič, da bi se LeBlancov oče obrnil na medije s precej pretiranimi zgodbami. Pred leti je namreč zatrjeval, da sta se Matt inmed snemanjem Prijateljev strastno stiskala v garderobi, četudi je bila igralka tedaj poročena z. A sta govorice o seksualnem razmerju glasno in naravnost zavrnila oba.