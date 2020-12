Mama zdravi koronabolnike, zvezdnica se zabava na črno

osebni arhiv Z majicami, za katere je pomagala oblikovati logotip, je zbirala denar za boj proti koronavirusu. FOTO: Osebni arhiv

11 tisoč evrov kazni želi plačati za svojo kršitev.

Sebična. Neodgovorna. Pravila očitno veljajo le za navadne smrtnike, medtem ko se slavni na to lahko požvižgajo. To so zgolj nekateri izrazi ogorčenja, ki se v teh dneh zlivajo na britansko pevko kosovskih korenin, ki se je v čast svoji dopolnjeni tridesetici samovoljno odločila, da lahko na ta njej pomembni dan prekrši stroge ukrepe za zamejitev širjenja koronavirusa. Na kup je zbobnala menda okoli 30 najboljših prijateljev, četudi so vsa druženja prepovedana, ter z njimi praznovala v petični londonski restavraciji Casa Cruz, čeprav so restavracije, bari in lokali zaprti. »Pomembno je, da vsak s spoštovanjem ukrepov drugim postavlja zgled. To velja za vse člane družbe, tudi za slavne,« so se na vest o Ritini rojstnodnevni zabavi na črno oglasili celo iz kabineta britanskega premierjaPrecej dobro, bolje od večine bi lahko vedela, kaj v minulih mesecih doživljajo zdravstveni delavci v prvih bojnih vrstah ter da so bolnišnice na robu zmogljivosti. Med tistimi, ki se vsak dan izpostavljajo nevarnosti okužbe in pomagajo covidnim bolnikom, je namreč tudi pevkina mama, po poklicu zdravnica. Zaradi Verine požrtvovalnosti se je zvezdnica mami že večkrat javno zahvalila in ljudi pozivala, naj vendar spoštujejo ukrepe. Še celo linijo majic, puloverjev in kap s ščitnikom, na katerih je prečrtan koronavirus, je pomagala oblikovati, dobiček od prodaje pod ključnikom #StopTheSpread (Ustavite širjenje) pa je romal v sklad za boj proti koronavirusu. A očitno ima Ritino družbeno zavedno udejstvovanje meje. Črto potegne, ko je njen rojstni dan. »Prvi sta v restavracijo prišli Rita in njena sestra, obe elegantni, urejeni, videlo se jima je, da si obetata zabavno noč. Prišlo je več gostov, vsi glamurozno oblečeni. Vstopali so skozi zadnji, stranski vhod, medtem ko so varnostniki opazovali glavni vhod in pazili, da tam ni bilo nikogar,« je povedal vir. Nedovoljeno zabavo je nekdo celo prijavil policiji, ki je okoli devete večerne ure skozi zastrta okna poskušala pokukati v notranjost restavracije, a storiti niso mogli ničesar, saj se na trkanje nihče ni odzval.Svoj okrogli mejnik naj bi Rita slavila do zgodnjih jutranjih ur, med povabljenimi so bili tudi supermanekenka, njena sestrater medijska osebnost in resničnostni zvezdnik. »Svoj 30. rojstni dan sem praznovala v krogu peščice prijateljev. To je bila spontana odločitev, ki sem jo sprejela v luči zmotnega prepričanja, da se ukrepi počasi rahljajo in bodo druženja spet dovoljena. Resnično mi je žal, da sem kršila pravila in posledično ogrožala ljudi. To je bil resen in neopravičljiv spodrsljaj v moji presoji,« se je poskušala opravičiti pevka, ki je dodala, da jo je zaradi neodgovornega ravnanja močno sram, predvsem ker iz prve roke ve, kako trd boj bijejo tisti, ki se proti virusu bojujejo v prvih vrstah.Opravičila se je, za kršitev pa menda poskuša prevzeti tudi odgovornost, saj naj bi se že ponudila, da prostovoljno plačanajvišjo predpisano globo 11 tisočakov. Čeprav je precej bolj verjetno, da bo moral ta znesek plačati lastnik restavracije, vsaj če bo policijska preiskava, trenutno v teku, pokazala in dokazala kršitev. Postavlja se predvsem vprašanje, kdo je zabavi v restavraciji dal zeleno luč, saj tako lastnikkot njen direktorzatrjujeta, da se jima o kakršnem koli dogodku niti sanjalo ni.