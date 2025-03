Mama po treh desetletjih verjame, da je še živa: izginotje hčerke je uničilo znani par

Pevca Al Bano in Romina Power sta bila desetletja med največjimi zvezdami Italije in Evrope, njun skupni ustvarjalni opus pa je svetu prinesel mnoge nepozabne hite.

Nedvomno je največji Felicità, na 22-ih albumih, ki sta jih posnela skupaj, izstopajo še: Sharazan, Tu, soltanto tu, Ci sarà, Sempre sempre, Libertà!...

Par je prodal skupaj 150 milijonov izvodov svojih albumov, dvakrat sta predstavljala Italijo na tekmovanju za pesem evrovizije in petkrat tekmovala na sanremskem festivalu, kjer sta leta 1984 zmagala s pesmijo Ci sarà.

Ko sta se spoznala, je bil Al Bano že znan.

Po treh letih zveze sta se leta 1970 poročila, v zakonu sta dobila štiri otroke: Ylenio Mario Sole leta 1970, sina Yarija 1973, 25. decembra 1985 Cristèl Chiaro in Romino Jolando leta 1987.

Skrivnostno izginotje hčerke

Ylenia Maria Sole Carrisi je v času, ko sta bila njena starša med največjimi evropskimi zvezdami, študirala na Kraljevem kolidžu v Londonu.

Bila je med najboljšimi študentkami, ko se je odločila vzeti premor in potovati po svetu. Prodala je vse, kar je imela, nekaj časa preživela v Belizeju, od tam je konec decembra 1993 odšla v New Orleans.

Ko jo je njen mlajši brat Yari hotel za božič presenetiti z obiskom, je prišel v Belize in izvedel, da je odpotovala v Združene države Amerike, nato pa ugotovil, da je izginila.

Nazadnje so jo videli v starem delu New Orleansa 6. januarja 1994. Policijska preiskava ni razkrila veliko sledi, kmalu je bil aretiran 20 let starejši glasbenik Alexander Masakela, s katerim je Ylenia prebivala v hotelu LeDale. A ker policija ni našla nobenih dokazov, da bi bil vpleten v izginotje, ga je izpustila.

Eden od varnostnikov je trdil, da je videl žensko, ki je nekoliko ustrezala opisu izginulega dekleta, kako skače v reko Misisipi in pri tem govor: »Jaz pripadam vodi«.

Vendar nikoli niso našli posmrtnih ostankov, zaradi česar je nastala teorija, da je morda končala v morju.

Zadeve so še bolj zapletla anonimna obvestila iz leta 1996, ko je nekdo staršem po telefonu sporočil, da je Ylenia še vedno živa, vendar brez podrobnosti o tem, kje se nahaja hčerka Al Bana in Romine.

Nemški časopis Freizeit Revue je leta 2008 poročal, da pod imenom Ylemnia Karizi živi v enem od samostanov v Arizoni, vendar je Al Bano te trditve označil kot sramotno špekulacijo brez kančka resnice.

Izginotje hčerke je zlomilo slavna starša

Par si po tragediji ni nikoli opomogel

Al Bano in Romina sta se leta 1999 ločila, Al Bano pa je izjavil, da je na njun zakon odločilno vplivalo prav izginotje hčerke.

Še večkrat sta nastopala skupaj, vendar jima ni uspelo obnoviti ljubezni, imata pa različna mnenja o tem, kaj se je zgodilo z njuno hčerko.

Romina še po treh desetletjih, da je živa, medtem ko je Albano pred 19. leti izjavil, da verjame, da je skočila v Misisipi, leta 2013 pa vložil zahtevo, da se njegova hčerka uradno razglasi za mrtvo, piše