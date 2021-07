Mama jo je prisilila v ločitev

Leta 2004 je naslovnice tabloidov polnila zaradi rekordno kratkega zakona. FOTO: Win Mcnamee/Reuters

Običajni smrtniki radi zavidamo zvezdnikom, predvsem zaradi njihovega bogastva in razkošnega življenja, da je tisto, kar se dogaja za štirimi stenami njihovih luksuznih vil, običajno vse prej kot zavidanja vredno, redko pomislimo.Na prelomu tisočletja so tako dekleta po svetu vzdihovala nad uspehom in podobo pop princese, a zdaj počasi prihaja na dan zgodba o njenem življenju, ki je bolj kot kaj drugega žalostna. Ta pa bi najverjetneje ostala skrita javnosti, če ne bi pevki, katere premoženje ocenjujejo na 51 milijonov evrov, pri 39 letih končno prekipelo. Odločila se je, da toži svojega očeta, ki že 21 let upravlja njeno premoženje, ob tem pa na plan prihajajo še druge grozljive podrobnosti popolnega nadzora, ki ga ima nad njo tudi mama, ne le oče.Leta 2004 je Spearsova polnila naslovnice tabloidov zaradi rekordno kratkega zakona, ki je trajal le 55 ur, za to pa naj bi bila kriva njena mama. Britney in njena ljubezen iz otroških letsta se vzela v Las Vegasu, kjer so znani po hitrih porokah, ki so običajno posledica nespametnih odločitev zaradi prevelike količine alkohola ali drugih substanc. A pri Britney in Jasonu menda ni bilo tako, šlo je za zavestno odločitev, je zdaj povedal odvetnik, ki je mladoporočencema pomagal zakon razveljaviti.»Nihče od njiju tega ni želel, Jason je bil noro zaljubljen v Britney in upal je, da si bo z njo ustvaril prihodnost. Še ko so bili papirji podpisani, je verjel, da bosta nekega dne spet prišla skupaj. Dečko se mi je zares zasmilil,« je dejal, ki je razkril, da je bil kot razlog za razveljavitev naveden Britneyjino »nezavedanje posledic njenih dejanj in njena nezmožnost strinjanja s poroko«. »To je bil čisti nesmisel, oba sta bila trezna in prisebna, ona se s poroko ni le strinjala, bila je njena ideja. Po obredu sta odšla v hotelsko sobo, tam je bilo nekaj njunih prijateljev in vsiso bili veseli, vse je bilo super. Naslednje jutro sta poklicala Lynne in vse je šlo k vragu,« je povedal Goldberg. Lynne je nemudoma priletela v Las Vegas, Jasona nagnala iz hotela in mu kupila letalsko vozovnico za domov.»Bil je povsem obupan in ponudil sem mu, da razveljavitev izpodbijava. Poroka je bila zavestna odločitev dveh odraslih, povedal mi je, da sta zakon tudi konzumirala, v teh primerih se ga ne da razveljaviti, treba je vložiti zahtevek za ločitev. A Jason je nekajkrat govoril z Britneyjinimi odvetniki in ti so vztrajali pri razveljavitvi,« je dodal odvetnik, ki mu je bilo takoj jasno, da pevka pri vsem skupaj nima besede.»Njena mama se ni imela kaj vmešavati, to ni bila njena stvar, a Britney so nadzorovali od mladih nog in na koncu je popustila. Žal mi je bilo zanjo in za Jasona. Njeni starši je nimajo radi, ni jim mar za njene želje in blaginjo, ne spoštujejo je, samo za denar jim gre in upam, da se čim prej izvije iz tega ter zaživi bolj normalno življenje,« je medijem še razkril Mark Goldberg.