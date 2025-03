Malo znano: Legendarnega Zdravka Čolića aretirali, končal celo v priporu

Malo znano je, da je legendarni pevec Zdravko Čolić nekoč končal v priporu. O tem je podrobneje govoril le enkrat. Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja je želel postati poslovnež, imel je idejo, poslovni načrt, a se ni dobro končalo. Pevec je razkril, da so ga v Makedoniji pridržali zaradi suma kupovanja deviz, nato pa ga izpustili, da se brani s prostosti.

»Bil sem neke vrste menedžer in človek, ki je imel določena vložena sredstva na področju telefonije, širša javnost pa je izvedela, da se ukvarjam z malim gospodarstvom, šele ko so me aretirali na Ohridu zaradi pretvorbe kreditnih sredstev v tuje valute. Takrat je bilo ceneje kupiti devize v Makedoniji kot v Beogradu in Zagrebu,« je pojasnil Čolić.

Zdravko Čolić je eden najdlje trajajočih fenomenov na balkanski glasbeni sceni, ki že več kot pol stoletja polni dvorane in je deležen iskrenega občudovanja tako glasbenih kolegov kot publike.

»Kasneje je Ante Marković uvedel legalen odkup deviz, in če bi počakal osem mesecev, me ne bi aretirali,« se je spominjal priljubljeni pevec.