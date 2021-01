Malo je manjkalo, da ni vzela heroina

Septembra se je drugič poročila. FOTO: Insragram

Na hčerki je zelo ponosna in ne skrbi je, da bi tudi oni postali odvisnici. FOTO: Insragram

Vse je bilo zelo vroče, jaz pa sem zadnja tri leta ustvarjala in rojevala otroke. Počutila sem se vse prej kot seksi.

Pijančevala je štiri leta, šele potem je zbrala dovolj poguma za zdravljenje.

Britanska pevkanikoli ni skrivala, da je uživala mamila in trpela zaradi slabe samopodobe. Zdaj je v podkastu z naslovom Okrevanje, ki ga vodi didžejrazkrila, da je leta 2014, ko je na turneji nastopala pred, hotela vzeti heroin. To obdobje je opisala kot najnižjo točko v svojem življenju, ki se ga ne spominja rada.Začelo se je zaradi njene slabe samopodobe, na katero je močno vlivalo tudi dejstvo, da je pri 157 centimetrih tehtala kar 88 kilogramov. Da bi pred turnejo, ki je potekala od februarja do oktobra v Severni in Južni Ameriki, Evropi in Oceaniji, izgubila čim več kilogramov, je začela segati po drogi, podobni spidu, s čimer pa je dosegla le to, da je postala povsem zasvojena, droga je le še poslabšala njeno predstavo o sebi.»Nastopala sem pred tem dekletom, ki je bila veliko mlajša in bolj privlačna od mene, vsaj jaz sem tako občutila. Med turnejo sem ogromno pila in v nekem trenutku sem celo pomislila, da bi poskusila heroin,« se temačnih dni spominja Allenova.Na turnejo si sploh ni želela, saj je doma pustila dva majhna otroka, zato jo je razjedala slaba vest. A kot pravi, druge izbire ni imela. »Pri 24 sem se poročila in rodila otroka, ki je žal umrl. Nato sem dvakrat uspešno donosila in rodila, šest mesecev po rojstvu drugega otroka pa nam je zmanjkalo denarja in morala sem nazaj na pot. A tehtala sem 88 kilogramov in niti malo se nisem počutila kot pop zvezdnica,« je bila iskrena zdaj 35-letna pevka.»Saj poznate Miley, jezik ven, lateks, vroče hlačke, drgnjenje ob plesalce. Vse je bilo zelo vroče, jaz pa sem zadnja tri leta ustvarjala in rojevala otroke. Počutila sem se vse prej kot seksi in turneje me je bilo groza.« Allenovi se je v tem času le uspelo spraviti v red ter izboljšati odnos s hčerkama, ki štejeta osem in devet let, a zlahka ni šlo. Prvo spoznanje jo je prešinilo ob misli na heroin. »Vsaj toliko sem vedela, da slabše ne more biti in da se moram s tem spoprijeti. Kmalu za tem sem začela zdravljenje.«A trezna ni ostala dolgo. Šest mesecev pozneje je znova segla po steklenici. »Vse sem izgubila – zakon, hišo, za katero sem delala deset let, prijatelje, tudi kariera je tonila. Ves čas sem bila jezna, vsem sem vse zamerila, počutila sem se, kot da mi svet nekaj dolguje, pa tega ne dobim,« je povedala pevka, ki je pijančevala štiri leta, šele potem je zbrala dovolj poguma za zdravljenje.»Težko si je priznati, da si zasvojen. Piti sem začela v osnovni šoli, to ni normalno. A takrat se mi ni zdelo nič posebnega. Bila sem zelo sramežljiv otrok, nesamozavestna, hlepela sem po potrditvi. Od ljudi, ki so mi bili blizu, je nisem dobila, zato sem jo morala dobiti drugje, od neznancev. Alkohol je pri tem pomagal,« je priznala in ponosno poudarila, da sta hčerkiinnjeno popolno nasprotje.»Zelo sta samozavestni, ne bosta postali odvisnici, kot sem jaz. Na dobri poti sta, da si ustvarita lepo prihodnost,« je prepričana Allenova, ki je, kot pravi, zadnjih nekaj mesecev zadovoljna z življenjem kot že dolgo ne. Septembra se je drugič poročila, njen mož, tudi sam ozdravljeni odvisnik, ki je trezen že 20 let, pa jo podpira v prizadevanju, da trezna ostane tudi ona.»Pogovarjava se o tem, kakšna bo najina prihodnost, kakšna bo prihodnost nas kot družine. Zdaj nimam toliko, kot sem imela nekoč, vsaj kar se tiče kariere in denarja, a sem uspešna na drugih področjih, osredotočam se na svoje zdravje in srečo, na srečo ljudi okoli sebe. To je veliko bolj pomembno,« je še povedala Allenova, ki naj bi kmalu izdala svoj peti studijski album.