Malo je manjkalo, da Camille ne bi bilo na poroko

Ko je Camilla pred 53 leti spoznala britanskega prestolonaslednika Charlesa in se vanj zaljubila, si najbrž ni mislila, kako trnova pot do sreče jo čaka. Dolgo je bila ena najbolj osovraženih žensk v Veliki Britaniji, saj se ji Charles niti med zakonom s princeso Diano ni mogel odreči. Tudi ona je srečo iskala v objemu drugega, a na koncu je bila ljubezen premočna, njuna zakona sta se končala in desetletja po prvem srečanju sta le zaživela skupaj in začela načrtovati lastno poroko. A malo je manjkalo, da neveste nanjo sploh ne bi bilo, je zdaj v knjigi z naslovom The Untold Story (Še nikoli povedana zgodba) razkrila Penny Junor.

Moj sin je doma, na suhem in z žensko, ki jo ljubi.

Camilla je namreč nekaj dni pred poroko hudo zbolela. Ves stres, ki ga je doživljala med pripravami na veliki dan, ji je močno oslabil imunski sistem, staknila je vnetje sinusov in na dan poroke je niso mogli spraviti iz postelje. Lucia Santa Cruz, Camillina dobra prijateljica, ki ji je leta 1970 Charlesa tudi predstavila, ji je prinesla kokošjo juho in upala na najboljše, naj vendarle zbere moč, vstane in se začne pripravljati, sta jo prepričevali še Camillina sestra ​Annabel in hči Laura. Ko niso zalegle ne besede spodbude niti prošnje, je Annabel imela vsega dovolj in sestri je zagrozila, da se bo namesto nje s Charlesom poročila ona. Zgrabila je Camillino poročno obleko, da bi jo odnesla v drug prostor, in šele to je nevesto spodbudilo, da je zbrala zadnje atome moči.

Devetega aprila sta praznovala 18 let zakona. FOTO: Aaron Chown/Reuters

Ker je kraljica Elizabeta II. do takrat že sprejela sinovo novo izbranko, so bili mnogi začudeni, ko je niso opazili na civilnem obredu, prav tako ni bilo princa Filipa. A v ozadju ni bilo hude krvi, kraljica je bila namreč tudi na čelu anglikanske cerkve, ta pa ni naklonjena porokam med ločenci. Ker sta bila tako Charles kot Camilla v preteklosti že poročena, se je kraljica, ki je bila tudi sama globoko verna, odločila, da obredu ne bo prisostvovala, sta pa oba s Filipom pozneje prišla na večerjo. In takrat je Elizabeta II. dokončno sprejela novo snaho. »Prestala sta javne škandale in mnogo drugih groznih preprek. Zato sem na vaju ponosna in želim vama vse dobro. Moj sin je doma, na suhem in z žensko, ki jo ljubi,« je med zdravico mladoporočencema menda dejala kraljica.