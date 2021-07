Mali princ nogometaše vzpodbujal do zmage

To je naš bodoči kralj, strašno sem ponosna nanj in na njegove starše, da so ga tako dobro vzgojili.

Princje od očeta prevzel mnogo lastnosti in hobijev, tudi ljubezen do nogometa, in v torek je končno dočakal trenutek, ko je v spremstvu staršev lahko obiskal eno največjih tekem, spopad med Anglijo in Nemčijo na letošnjem evropskem prvenstvu.Družinase je uredila, kot se za tako pomemben dogodek spodobi –je oblekla blejzer v eni od angleških barv,in George pa sta prišla v skoraj identičnih modrih oblekah in črtastih kravatah. Vsi trije so najprej s preostalimi navijači zapeli himno, nato pa z zanimanjem spremljali napeto tekmo, ki se je na njihovo veselje končala z zmago Anglije.Vmes sta William in Kate pokramljala z zvezdnikom, ki je zsedel nekaj vrst za kraljevo družino. A vse zvezdnike je povsem zasenčil mali princ, nad katerim so Britanci povsem očarani, tokrat pa z njega niso mogli umakniti pogleda zaradi, kot so na družabnih omrežjih zapisali mnogi, »brezhibnih manir«. Deček je res ves čas mirno sedel med mamo in očetom, se kdaj nagnil povsem do ograje, da bi bolje videl na igrišče, ter pogosto z očetom spregovoril nekaj besed, najverjetneje o tekmi in igralcih. Ko so Angleži na igrišču naredili napako, se je kremžil, na koncu pa navdušeno ploskal. Ker se že nekaj časa ni pojavil v javnosti, so bili Britanci presenečeni tudi nad tem, kako velik je postal in kako odraslo deluje.»To je naš bodoči kralj, strašno sem ponosna nanj in na njegove starše, da so ga tako dobro vzgojili in začeli pripravljati na nalogo, ki ga nekoč čaka,« je na twitterju zapisala vzhičena Britanka in požela na stotine všečkov.