Majo Šuput napadli zaradi fotografije s sinom: Vstaneš ob štirih, da si postaviš fasado?

»Neopisljivo, jutra so dobesedno čarobna,« je zapisala hrvaška pevkapod fotografijo, na kateri pozira nasmejana z z družinico v postelji. Pred slabima tednoma sta se namreč z možemrazveselila rojstva sina. Njun prvorojenec je na svet prijokal v zagrebški bolnišnici s pomočjo carskega reza.Maja je hitro prejela kopico všečkov. »Čestitam, tako lepa si, samo malo nerealno je, da je nekdo po porodu videti tako in da je vse čudovito in gladko, po navadi so prvi dnevi nekoliko kaotični, marsikatera mama in očka se bosta strinjala,« so besede neke sledilke.Nekateri so Maji na facebooku poslali tudi ostrejše besede, ki so ji zamerili, ker se je našminkala in poskrbela, da je pozirala s sinom. »Poglejte umetne trepalnice, ki jih je gospa namestila«, »Po rojstvu sem imela tudi jaz umetne trepalnice in tono ličil. Ženska preprosto ne ve, kaj bi potem storila iz dolgčasa, zato jo urejajo«, »Ne spontano, ampak pripravljeno za všečke«, »Nisem bila videti tako opoldne, kaj šele po neprespanih nočeh«, »Ali vstanete ob štirih da si uredite lase, položite fasado pred slikanjem za čarobno jutro«, »Koliko filtrov je šlo skozi sliko, da je jutro videti čarobno?« ... To pa so nekateri komentarji tistih, ki imajo take objave za kičaste in v razkoraku s stvarnostjo.