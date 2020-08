Magic Johnson priplul v Split na megajahti vredni okoli 150 milijonov

945 tisoč evrov stane tedenski najem jahte Aquila.

Že več poletij hrvaška obala privablja ne le navadne ljudi, ampak tudi znane, slavne in bogate, od igralcev do športnikov. In letos, koronavirusu navkljub, ni nič drugače, prenekateri slavni si je oddih privoščil pri naših sosedih, zadnji na seznamu pa je legendarni košarkar, najbolj znana številka 32 svetovne košarke. Nekdanji član Los Angeles Lakers, petkratni prvak NBA in eden največjih, najboljših in najbolj atraktivnih košarkarjev vseh časov je pripotoval v Split, in sicer na megajahti Aquili, dolgi 85,6 metra in vredni okoli 150 milijonov ameriških zelencev. Aquila je bila zgrajena leta 2010, prvotno pa se je imenovala Cakewalk. Jahta sprejme le dvanajst gostov, ima osem kabin in kar 28 članov posadke. Leta 2010 je dobila nagrado za najboljši dizajn, leta 2016 pa je bila popolnoma prenovljena ter spet dobila nagrado, tokrat za najbolje obnovljeno jahto. Na njej so telovadnica, prostor za masažo pa frizerski salon in kabinet za bolj študiozne, kinodvorana in seveda ogromen džakuzi ter celo prostor za zabave z mizo za didžeja.Magic Johnson, ki je v Split pripotoval z družino in prijatelji, je po košarkarski karieri postal zelo uspešen poslovnež, njegovo premoženje pa je ocenjeno na kar milijardo dolarjev. Z jahto, največjo zasebno zgrajeno v ZDA, se je košarkar privezal na splitsko zahodno obalo, pred kavarno Maduro, kar je povsem običajno za tako velika plovila. No, uslužbenci kavarne sokošarkarja kajpak takoj prepoznali in prosili za nekaj selfiejev, v kar je 60-letni Američan kajpak z veseljem privolil. A v Splitu ne bo ostal dolgo, le en dan si je vzel za ta hrvaški turistični biser, potem pa bo nadaljeval križarjenje po Jadranu. Luksuzna jahta je resda v zasebni lasti, a jo je mogoče najemati, tedenski najem stane 945.000 evrov!