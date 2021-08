Madonnina hči si je šolnino plačala sama

Manekenke, ki spreminjajo industrijo. FOTO: Osebni Arhiv

Lourdes se je rodila iz Madonnine ljubezni s trenerjem Carlosom Leonom.

Moda ni več, kar je bila. In manekenke niso tisto, kar se je še nedolgo nazaj verjelo, da so – zgolj butaste lepotičke, katerih edina naloga je, da so videti lepe, in so si povrhu še podobne skoraj kot jajce jajcu. Ne, moda in manekenke so postale pomembni sli še pomembnejših sporočil, ki jih želijo modni oblikovalci izstreliti v svet. Sporočilo različnosti, enakopravnosti, vključevanja ne glede na raso, etnično ali katero drugo pripadnost, ne ozirajoč se na spolno usmeritev in spolne identitete.»Ne le raznolikost, tisto, kar je bistvo, sta v resnici spoštovanje in človeško dostojanstvo,« pa še podčrta napredna ameriška modna oblikovalkaIn prav to poskušajo prikazati tudi v septembrski številki modne biblije, revije Vogue, z naslovnice katere skupaj zrejoin. Po mnenju Vogua nosilke te nove mode, manekenke, ki spreminjajo industrijo. »Nisem, kot ljudje to pogosto mislijo, zgolj bogat otrok brez talentov, ki mu je bilo vse dano,« je ob tem povedala Lourdes, ki ne želi, da jo svet vidi le kot prvorojenko pop kraljice, pač pa kot samo svojo žensko, ki si sama utira pot v svet.Je pevka, plesalka in manekenka, hkrati pa tudi goreča in glasna zagovornica pravic skupnosti LGBTQ+. To so vsekakor točke, ki jo povezujejo s slavno mamo, vseeno pa Lourdes, vse bolj poznana pod vzdevkom, vztraja, da si sama tlakuje lastno pot in kroji prihodnost. Ni le privilegiran, razvajen otrok brez posebnih darov, ki mu uspeva zaradi slavne in bogate mame.Ne, obiskovala je univerzo v Michiganu, a se kmalu prešolala na plesni konservatorij Purchase državne univerze v New Yorku. Šolnino pa si je, pač v luči želje po neodvisnosti, plačala sama. Še več, kot bogataški otrok ne živi v kakšni petični ograjeni soseski, ki je igrišče le najvišjega razreda, pač pa v brooklynski soseski Bushwick, daleč stran od hollywoodskega blišča. »Tu lahko izginem v poliglotski ustvarjalni skupnosti,« poudari.