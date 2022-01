Madonnin sin je vzhajajoča zvezda

Rodil se je filmarju Guyu Ritchieju in kontroverzni pop kraljici Madonni. Toda o Roccu Ritchieju, ki je bil že pri 16 letih aretiran zaradi posedovanja marihuane, nato pa se je vpisal na študij likovne umetnosti, v krogih zabavne industrije ali umetnosti ni bilo ne duha ne sluha. Ali pa se je tako le zdelo, saj si je mladenič očitno želel ustvariti ime brez pomoči slavnih staršev. Skrival se je namreč za psevdonimom Rhed, ki postaja vse bolj vidno ime v slikarstvu.

Madonna in Guy Ritchie sta se ločila leta 2008. FOTO: REUTERS/Eric Gaillard

»Rhed je mlad vzhajajoči umetnik, čigar kulturno ozadje je raznoliko in nekonvencionalno. Odraščal je razpet med New Yorkom in Londonom, kar mu je dalo raznolike umetniške temelje,« je o njem zapisala londonska galerija Tanya Baxter Contemporary, ki ga je vzela pod svoje okrilje, a o identiteti mladega nadarjenega varovanca molčala. Zdaj pa se je tančica skrivnostnosti dvignila – nadarjeni umetnik, čigar slike dosegajo mastne zneske, je v resnici Madonnin sin.

Pred dvema letoma, ko je postal študent slikarstva, je končno zadihal s polnimi pljuči. Za njim je bilo nekaj težavnih let, a študija se je lotil z vso vnemo in resnostjo. Obiskuje predavanja, pridno se uči, najlepše pa je, da z njim nihče ne ravna kot s sinom dveh zvezdnikov. Počuti se kot običajen študent.

Prvo razstavo je imel prav v galeriji, ki ga danes zastopa kot Rheda. Tedaj se je izrazilo njegovo občudovanje umetnosti grafitov, v Roccovih slikah pa je bilo moč zaznati sledi Basquiata in Banksyja. In morda ga je prav slednji, čigar identiteta še vedno ostaja neodkrita, navdihnil, da se je tudi sam skril za slikami. Roccova dela govorijo o družbenih konfliktih, obsedenosti z družabnimi mediji, zvezdništvom in blagovnimi znamkami ter o generacijskih težavah, kot sta zloraba drog in depresija.

Roccova dela govorijo o obsedenosti z družabnimi mediji, zvezdništvom in blagovnimi znamkami.

Rhed je razstavljal že po vsem svetu, tudi na slovitem umetniškem sejmu Art Basel v Miamiju, cene njegovih umetnin dosegajo skoraj 30.000 evrov. Na lanski razstavi njegovih slik sta se na začudenje mnogih pojavila tudi Madonna in Guy Ritchie, ki ju prej skupaj niso videli že leta, a tedaj se nikomur ni niti sanjalo, da sta prišla zaradi sina.