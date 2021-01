Madonna v treh tednih obredla pet držav

19

tisoč kilometrov je preletela v minulih treh tednih.

Za Madonno in njenega mladega ljubimca kot da ni virusa.

V deželi posvojencev

Potovanje je dokumentiral pevkin osebni fotograf.

Trije tedni. Tri celine. Pet držav. V običajnih časih ob takem potovalnem itinerariju zvezdnikov ne bi niti trznili, koga bi morda zgolj malce zbodla zavist, ker si tega razkošja ne more privoščiti. A to bi bilo v običajnih časih, ne zdaj, ko je svet eno leto v primežu pandemije, zaradi katere je za nekatere že odhod iz lastnega stanovanja do bližnjega gozda skoraj razkošje. Pa vendar si je kljub strogim protikoronskim ukrepomprivoščila prav to. Med božičnimi prazniki je s 40 let mlajšim ljubimcem, ki je s 26 leti le dve leti starejši od njene prvorojenke, pred zimskim mrazom pobegnila pod vroče afriško sonce, na prazničnem tritedenskem oddihu pa ju je spremljalo pet od šestih njenih otrok.Že marca, ko je pandemija komaj dobivala zagon, se je kraljica popa znašla sredi vrtinca kritik, ko se je izolirala na svojem večmilijonskem londonskem domu, hkrati pa pandemijo označila za »veliki izenačevalec. Covidu-19 ni mar, kako bogat ali slaven si, vseeno mu je, kako pameten, lep ali star si. Ni važno, kje živiš in koliko izjemnih zgodb lahko poveš. To je čudovita in hkrati grozna stvar tega virusa – v marsičem je vse naredil enakopravne.« S čimer se ne bi strinjali tisti, ki so se stiskali v ubožnih stanovanjcih ali se virusa poskušali ubraniti v državah, ki jih trga kopica drugih težav. Zdaj pa je glasbena diva vnovič dokazala, da njenim besedam navkljub pred virusom nis(m)o vsi enaki, saj si je privoščila razkošne počitnice, vključno z afriškim safarijem, naokoli pa se je prevažala v zasebnem letalu.Tik pred božičem je s svojim mladim žrebcem odletela iz Los Angelesa v London, spremljali so ju tudi njeni posvojeni otrociin dvojčiciin. V britanski prestolnici so preživeli nekaj dni, ko se jim je pridružil še pevkin drugorojenec, ki se ji je rodil iz ljubezni z, pa so s krajšim postankom v egiptovskem Asuanu odleteli v Malavi. V afriško državo, za katero Madonna zatrjuje, da je »njen dom stran od doma«. Morda tudi, ker je prav v tej državi posvojila četverico otrok.V Malaviju so se srečali s predsednikom, se sprehodili skozi vas, kjer so živeli predniki Davida Bande, se družili z domačini, seveda pa niso mogli mimo obiska bolnišnice, ki jo je zvezdnica pomagala ustanoviti. Po tednu dni raziskovanja Malavija, kjer so preživeli silvestrovo, so odleteli še v Kenijo, nad katero zvezdnica ni mogla skriti navdušenja. Nasprotno, nujno ga je morala deliti z oboževalci in sledilci na družabnih omrežjih. Ustavili so se blizu jezera Baringo in obiskali pleme Pokot, si privoščili safari, verjetno v upanju, da uzrejo veličastnih pet, nato pa nekaj časa preživeli še v družbi pripadnikov plemena Samburu. »Velikanska čast. So nomadski vojščaki, ki pojejo, plešejo in pripovedujejo zgodbe, da vzbudijo pozornost žensk,« je čivknila pevka in dodala ključnika Kenija in navdih. Vse je ovekovečil kar njen osebni fotograf, ki naj bi v Afriko priletel na Madonnino željo. Ali jo bo potovanj željna zvezdniška družina mahnila še kam, bomo videli. Naj bi pa skrbno pazili, da se ne bi okužili in naprej prenašali virusa, saj naj bi se redno testirali. A kljub zagotovilom o povsem varnem potovanju ni videti, da bi nosili zaščitne maske. Razen, seveda, če jih snamejo za fotografiranje.