Madonna s filmom o svojem življenju

Pri pisanju scenarija je moči združila z oskarjevko Diablo Cody.

Kdo bi zgodbo povedal bolje od mene?

V Guinnessovo knjigo rekordov se je zapisala kot najbolje prodajana glasbenica.

Njeno življenje je vsekakor zgodba o izjemnem uspehu. Ose namreč govori kot o nesporni glasbeni kraljici, ki je premikala meje poznanega, možnega in dovoljenega. Vse odkar je v 80. letih minulega stoletja privršala na svetovno glasbeno sceno in si jo v hipu podjarmila, je namreč rušila tabuje, premikala meje in izzivala moralne in verske vrednote, hkrati pa ji nobena noviteta, ki jo je prinesel čas, ni izmaknila tal pod nogami, ampak se je kameleonska zvezdnica vselej znova prilagodila in se na novo izumila kot neponovljiva odrska persona.Na kratko, zgodba njenega življenja bi se torej lahko pisala kar sama. Pa vendar je za pisalo prijela kar pevka sama, prepričana, da lahko najbolje pove svojo zgodbo. Pri tem pa ne bo rdeča nit njen uspeh, vsaj povsem ne, ampak preživetje. »Moje življenje je bilo kot vožnja na vlakcu smrti,« je prepričana zvezdnica, ki je prihajajoči avtobiografski film podnaslovila natanko tako. Življenje kot vlakec smrti.Že pred dobrim mesecem, ko je objavila svojo fotografijo v družbi s scenaristko, ki ji je že njen scenaristični prvenec Juno prinesel oskarja, bafto in še dve drugi odličji filmskega ceha za najboljši originalni scenarij, se je začelo ugibati in šepetati, ali se kameleonska pevka morda ni lotila pisanja scenarija za zgodbo svojega življenja. In če so bila avgusta to še ugibanja, sta to zdaj kot živo resnico potrdila tako filmski studio Universal, pod okriljem katerega bo zvezdničina avtobiografija prišla na velika platna, kot pevka sama.»Želim posredovati to neverjetno potovanje, ki sem ga doživela kot umetnica, glasbenica, plesalka – kot človeško bitje,« je dejala Madonna, ki bo na filmskem traku razgalila težko nalogo, kako preživeti kot umetnica v moškem svetu.V središču vsega bo vsekakor glasba, ki jo je v življenju gnala naprej. A hkrati bo to zgodba borke, ki je preživela vse. In več. »Za sabo ima izjemno kariero. Doživela je ogromno vrhuncev, a hkrati jo je življenje velikokrat udarilo in zbilo na tla. Mamo je izgubila že pri petih letih, kar je nekaj, česar otrok nikoli povsem ne preboli. A je bolečino in izgubo pretvorila v umetniško energijo,« je dejal njen prijatelj ter dodal, da bo razkrila tudi marsikaj še neizrečenega, kar bo šokiralo. Ena izmed podzgodb bo tudi posilstvo pri njenih dvajsetih ob grožnji z nožem ter čemu tega nikoli ni prijavila oblastem.Madonna, ki bo scenarij spisala skupaj z Diablo, bo film tudi režirala. »Kdo bi zgodbo povedal bolje od mene?« se je namreč vprašala. A je zdaj, ko že dober mesec potuje v lastno preteklost, priznala, da je obujanje spominov precej težje, kot je pričakovala. »Nenehno pozabljam, da pišem o sebi. Ničesar si ne smem izmisliti.« Nato pa je v isti sapi dodala, da se ji v resnici sploh ni treba izmišljevati, saj je bilo njeno življenje samo po sebi dovolj noro.