Madonna rosno mlada pri 63

Njen divji slog je neprekosljiv. FOTO: Amir Cohen/Reuters

300

milijonov plošč je prodala.

Ker je pač kraljica, lahko praznuje ves teden, ne le en dan.je v slogu proslavila svoj 63. rojstni dan, več dni pred zabavo pa je oboževalce in bližnje zasipala z najnovejšimi fotografijami, na katerih je ponosno razkazovala darove, svoj nadvse vpadljivi in vedno divji modni slog ter seveda mladostni videz, ki bi ga prej pripisali dvajsetletnici kakor ženski, ki je debelo zakorakala v sedmo desetletje.»Moj rojstnodnevni teden je iz minute v minuto boljši,« je navdušeno vzklikala slavljenka, obdana z rožnatimi vrtnicami, razkošnim nakitom in živahnimi oblačili, s kakršnimi že od nekdaj navdušuje na odrih in v javnosti. A le kdo bi ji zameril neprimernost, saj je vendarle kraljica popa in ena največjih glasbenih zvezdnic v zgodovini z rekordnim številom prodanih plošč, več kot 300 milijonov; v štiridesetletni karieri je osvojila vse, kar se v glasbeni industriji osvojiti da, mnogi jo opevajo kot najuspešnejšo med samostojnimi izvajalci vseh časov, pa seveda še vedno ni rekla zadnje. Štirinajstim studijskim albumom in številnim uspešnim turnejam bo zanesljivo sledil še kateri projekt.Ne le glasbenica, je tudi igralka, plesalka, modna ikona, humanitarka in mama šestih otrok, pozornost pa redno priteguje tudi s svojim ljubezenskim življenjem. Prvič je dahnila usodni da igralcu, a je turbulenten zakon trajal le štiri leta. Pozneje bila v razmerju s, osebnim trenerjem, sad njune ljubezni je hči. Sledil je odmeven zakon z britanskim režiserjem, ki se je končal po osmih letih; skupaj imata dva sinova, biološkega in posvojenega, iz afriškega Malavija. Zvezdnica, ki je pozneje posvojila še tri deklice, vse iz Malavija, je od leta 2018 v razmerju s 36 let mlajšim plesalcem