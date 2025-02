Madonna podprla študente v Srbiji, srbska pevka vulgarno odgovorila

Svetovna pop ikona Madonna je prek zgodbe na svojem instagram profilu izrazila podporo protestnikom v Srbiji, ki v zadnjih dneh množično zahtevajo sistemske spremembe in manj korupcije v državi. K objavi posnetkov posnetkov iz Beograda in Novega Sada, kjer se je zbralo na tisoče protestnikov, je dodala sporočilo: »Moč enotnosti«.

»Tisto, česar mediji ne prikazujejo, je, da smo priča enemu največjih študentskih gibanj v regiji po letu 1968. Skoraj vsa univerzitetna središča so študenti zaprli, poleg tega potekajo 24-urne blokade. Skupaj z njimi se na ulice podajajo tudi tisoči drugih državljanov Srbije, ki zahtevajo spremembe. Podprimo enotnost po vsem svetu,« je zapisala kraljica popa.

Madonna je podprla protestnike v Srbiji. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

»Pusti mojo državo pri miru ...«

Na njeno objavo se je odzvala srbska pevka Jelena Karleuša, znana predvsem v balkanski regiji, ki je v zadnjih tednih večkrat kritizirala protestnike, in jih pozivala, naj se vrnejo domov. Tokrat je Madonni odgovorila precej ostro:

»Pusti mojo državo pri miru, Madonna. Živiš v državi, kjer se študentje vsak dan ubijajo zaradi študentskih posojil. Banke jim jemljejo domove in uničujejo življenja. Tvoja država bombardira in uničuje demokratične države po svetu. Kje je tvoja skrb za genocid v Palestini? Ukvarjaj se s tem. Študenti v Srbiji imajo brezplačno izobraževanje in brezplačno zdravstveno oskrbo. Obožujem tvojo glasbo, si legenda, ampak odj***!«

Jelena Karleuša FOTO: Instagram

Sporočilo je objavila na svojem profilu in označila Madonno, a je njen doseg neprimerljivo manjši od slednje. Vprašanje, če je slavna pevka vulgarni zapis srbske starlete sploh videla.