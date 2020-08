Madonna piše filmsko avtobiografijo

Osebni Arhiv Madonna in oskarjevka Diablo Cody sta staknili glave pri pisanju scenarija. FOTO: Osebni Arhiv

62

let bo ta teden praznovala kraljica popa.

Čeprav je najgloblje sledi vsekakor pustila (in jih še pušča) v glasbi, skoraj ni področja zabavne industrije, v katerem sene bi preizkusila. Guinnessova rekorderka najbolje prodajanih glasbenic vseh časov se je namreč že podpisala pod otroške knjige, zagnala modne znamke, se več kot spogledovala z igro in dvakrat tudi sedla na režiserski stolček. Zato je pisanje filmskega scenarija skoraj že logičen naslednji korak v karieri kraljice šovbiznisa.»Ko obtičiš doma z več poškodbami, kaj početi? Morda pisati scenarij z?« je čivknila zvezdnica in z oboževalci delila filmček, kako z nagrajeno scenaristko ždita na kavču in pridno tipkata na prenosnik. Na bližnji mizici pa še kup zvežčičev, osebnih dnevnikov, zapiskov, pri čemer je pevka prepričana, da je vsaka podrobnost lahko nadvse pomembna. Tudi, denimo, kako si je oblekla sloviti stožčast modrc, pod katerega se je podpisal oblikovalec, in je zaznamoval njeno dobo Izrazi sebe (Express yourself).Biografije so popularneMadonna je vsekakor ženska, ki prevzame vajeti v svoje roke, zato ne bi bilo dvakrat za reči, da je sklenila sama usmerjati film o svojem življenju. Ne nazadnje so biografije glasbenih zvezd tačas vroča roba – zgodbi o(Bohemian Rhapsody) in(Rocketman) sta si prislužili izjemne kritike in oskarja, v delu pa sta tudi že filmski potiin. Čemu ne tudi film o izjemni karieri kraljice popa (in škandalov)? Na to je vsaj večina pomislila ob Madonnini opazki, da sta se s Codyjevo lotili scenarija, katerega tematike pa še ne želi izdati.Prenagljenih in nepremišljenih poslovnih odločitev ni moč očitati zvezdnici, ki tudi temeljito premisli, s kom poslovno sodelovati. In soustvarjanje filma z Diablo Cody je vsekakor pametna odločitev, saj je pisateljici že njen scenaristični prvenec, film Juno iz leta 2007, prinesel oskarja, bafto in še dve drugi odličji filmskega ceha za najboljši originalni scenarij. Mimo ni usekala niti s podvigi, med katere prištevamo grozljivko Telo lepe Jennifer zin odlični komični drami Spet in drugače ter Tully, obe z izjemnov glavni vlogi. Dokaj vešča sedme umetnosti je tudi Madonna sama, z doslej že 17 filmskimi vlogami za pasom, med katerimi ji je muzikal Evita prinesel celo zlati globus za igro.