Madonna ima težave z instagramom zaradi izpostavljene bradavičke (FOTO)

Madonna je vedno bila v središču pozornosti in to si želi tudi zdaj, ko je dopolnila že 63 let. Toda preveč ljubi provokacije in temu se verjetno nikoli ne bo odrekla. Na instagramu je pred kratkim objavila fotografije, na nekaterih med njimi je bila vidna tudi njena prsna bradavička. Instagram (pravzaprav Facebook, pravzaprav Meta ...) je fotografije zaradi tega cenzuriral, zdaj pa jih je še enkrat objavila.

»Še vedno me preseneča, da živim v kulturi, kjer lahko pokažeš vsak centimeter ženskega telesa razen prsne bradavičke. Kot da to je edini del ženske anatomije, ki je lahko seksualiziran. Bradavica, ki hrani življenje. Ali moška bradavica ne more biti erotična? Kaj pa ženske zadnjice, ki niso nikoli nikjer cenzurirane?« Ob tem se je Madonna zahvalila vesolju, da ji je uspelo obdržati razsodnost skozi vsa desetletja cenzure, seksizma in mizoginije, ki jih je bila deležna.

Pod objavo so se oglasili tudi nekateri, ki jih zanima, kaj je naredila s svojim obrazom, ki je precej bolj 'polikan' kot včasih. Ali morda pretirava z botoksom in drugimi polnili ...