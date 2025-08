Madeleine McCann: kaj se je zgodilo z bratom in sestro pogrešane deklice?

Oči javnosti od tedaj niso usmerjene samo na Madeleine, veliko pozornosti sta pritegnila tudi njena sorojenca, dvojčka, Sean in Amelie, družina je bila osrednja tema več dokumentarcev o pogrešani deklici.

Ob dogodku sta bila deček in deklica stara dve leti.

Sean in Amelie danes

V izjavi za javnost je družina pred dvema letoma ob obletnici izginotja zapisala: »To sporočilo namenjamo medijem na splošno. Verjetno ne bo objavljeno v tiskani ali spletni obliki, a upamo, da bo pri nekaterih prebudilo vest.«

»Kot vsako leto smo se tudi včeraj zvečer v naši vasi zbrali, da obeležimo obletnico ugrabitve naše hčerke Madeleine. Bil je poseben dogodek in prijetno je bilo začutiti upanje in toplino prisotnih.«

»Bili pa smo razočarani, ker je dogodek ponudil priložnost lokalnemu novinarju, da je izkoristil prisotnost naše mlajše hčerke, ki ne želi biti fotografirana ali intervjuvana, in se je zaradi tega počutila nelagodno, še posebej ob tako posebnem trenutku upanja za Madeleine.«

Amelie McCann leta 2023 FOTO: Profimedia

»Najina sin in hči sta letos dopolnila osemnajst let, a iskreno upava, da zaradi tega ne bosta postala tarča novinarjev, ki iščejo dobiček. Prosimo vas, da spoštujete zasebnost najinih otrok in jima pustite živeti življenje.«

Zasebno življenje otrok

Sean in Amelie štejeta 20 let in študirata na univerzi v severni Angliji. Sean naj bi se kmalu pogosteje pojavljal v javnosti, saj je uspešen v plavanju v prostem slogu, s tem športom se ukvarja že od osmih let in naj bi se pripravljal za nastop na olimpijskih igrah leta 2028.

Sean McCann leta 2025 FOTO: Profimedia

O svoji ljubezni do plavanja je nekoč zapisal: »Pri desetih letih sem bil izbran, da plavam za klub City of Leicester in od takrat naprej sem osvojil več naslovov prvaka okrožja, postal regionalni in državni prvak v svoji starostni kategoriji.

Da sem to dosegel, sem moral biti zelo predan in zaradi treninga večkrat tedensko vstajati ob štirih zjutraj.«

Družina živi »običajno« življenje

Starša pogrešane deklice na spletni strani Find Madeleine vsako leto delita novosti o neprenehnem iskanju hčerke.

Ob 17. obletnici njenega izginotja sta v izjavi zapisala, da živita relativno normalno in prijetno življenje:

»Minilo je 17 let, odkar je bila Madeleine odvzeta od nas. Težko je izreči to številko, ne da bi v nejeveri zmajevala z glavo. Čeprav smo na mnoge načine srečni in lahko zdaj živimo relativno normalno in prijetno življenje, njena odsotnost še vedno boli.«

»Vaša podpora nas spodbuja in nam daje moč, da nadaljujemo. Vemo, da ljubezen in upanje za Madeleine ter volja, da jo najdemo kljub vsem letom, ostajajo, in za to smo iskreno hvaležni. Hvala, ker se spominjate Madeleine in vseh pogrešanih otrok.«

Gerry in Kate McCann FOTO: Profimedia

Živijo v Leicestershireu v Angliji

V svoji biografiji je Kate zapisala: »Bili smo popolnoma običajna družina. Tudi malo dolgočasna. Ko sva se z Gerryjem ustalila in začela vzgajati otroke, sva postala tako oddaljena od hitrega tempa življenja, da sva bila pogosto predmet prijateljskega zbadanja.«

O občutkih izgube je dodala: »Mislim, da ob vseh dogodkih, naj bodo to rojstni dnevi, družinski dogodki ali kakršni koli dosežki, takrat je zares občutiti njeno odsotnost.«