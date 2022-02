Macaulay Culkin in Branda Song se bosta poročila

Dežela sprememb. To je film, ki je pred dobrimi štirimi leti obrnil na glavo življenje Macaulaya Culkina in Brende Song. Kajti čeprav je bila kemija, ki je nemudoma zaprasketala med njima, očitna prav vsem okoli, sta igralca drug v drugem našla precej več. Odkrila sta sorodno dušo.

Prvorojenec ju je osrečil aprila lani.

Oba sta namreč odraščala v soju medijskih žarometov, a na tihem, globoko v njiju, sta tičali nekoliko zapečkarski osebi, ki se jima je kolcalo po umirjenem, družinskem življenju. Začela sta ga živeti, ko so se prekrižale njune poti. Po manj kot dveh letih romance sta živela pod skupno streho, obdana z vrsto domačih živali, lansko pomlad se je njuni pisani družinici pridružil prvorojenec Dakota. Naslednji in nadvse logičen korak dveh, ki se ujemata kot roka in rokavica, je sprehod pred oltar. In očitno jima bodo kmalu zadoneli poročni zvonovi.

»Zaroka je bila zanju povsem naraven razvoj stvari. Komaj čakata, da vidita, kaj vse jima skupno življenje še prinaša,« je vir razkril, da je Macaulay naposled padel na koleno. A čeprav golobčka, znana po skrivanju zasebnosti, zaroke nista potrdila, Brenda o ljubljenem po novem govori kot o zaročencu.

Pomembna komunikacija

Prihod otroka, ki zahteva vso pozornost, je precejšen preizkus za zaljubljeni par. In očitno sta ga Macaulay in Brenda odlično prestala. »Ko dobiš otroka, sploh prvih nekaj mesecev, nimaš energije, da bi bil s partnerjem vselej vljuden in potrpežljiv. Zato je komunikacija neznansko pomembna,« se je odprla Brenda, ki se s srčnim izbrancem sporazumeva skoraj brez besed. »Drug drugemu ne dirigirava, kaj naj kdo stori. Preprosto se začutiva. Ko dajem sina spat, moj zaročenec avtomatično nahrani živali in pripravi večerjo za naju.«

Oba sta zelo vpeta v vzgojo, zato se nista odločila za varuško. FOTO: Theimagedirect.com

Pri novih nalogah starševstva jima je v pomoč tudi igralkina mama. Kajti čeprav sta se odločila, da ne želita varuške, je od Dakotovega rojstva pri njima tudi Brendina mama. »Ko sem začela delati, mi ga je pripeljala na snemanje, da sem ga podojila in ga videla tudi čez dan. Nihče mi ni povedal, kako pomembno je imeti pomoč v prvih mesecih po porodu. Čeprav ti materinski instinkt govori, da moraš vse storiti sama, tega preprosto ne zmoreš, ne fizično ne psihično.«