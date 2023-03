Macaulay Culkin dobil drugega otroka: kako mu je ime, za zdaj ni znano

Medtem ko se mnogi zvezdniki pritožujejo nad paparaci in pomanjkanjem zasebnosti, sta Macaulay Culkin in njegova zaročenka dokazala, da je mogoče celo najbolj pomembne in velike dogodke skriti pred javnostjo. Parček je namreč šele pred nekaj dnevi razkril, da sta decembra dobila drugega otroka. Njun 23-mesečni sin, ki sta mu nadela ime Dakota, je dobil bratca, kako mu je ime, za zdaj ni znano.

Lani sta se zaročila. FOTO: INSTAGRAM

Culkin je bil kot otrok eden najbolj znanih hollywoodskih igralcev in prepoznavnih obrazov, sprva zaradi filmov Sam doma, pozneje zaradi prijateljevanja z Michaelom Jacksonom. Kot mnogi drugi otroški zvezdniki se je nato dolgo boril z odvisnostjo, psihičnimi težavami, težavami v družini in za nekaj let je povsem izginil iz javnosti. Čeprav so bili oboževalci močno v skrbeh zanj, se je zdaj 42-letni igralec pobral, opustil je droge in začel ponovno igrati, nekajkrat se je sprehodil celo po modni brvi.

Pred petimi leti se je začel dobivati s stanovsko kolegico Brendo Song in aprila 2021 sta dobila prvega otroka. Tudi takrat je Brenda uspešno skrivala tako nosečnost kot rojstvo prvega sina, saj sta želela novega družinskega člana najprej spoznati sama in v miru, šele nato ga deliti s svetom. Brenda je takrat povedala, da jo je materinstvo močno spremenilo, ni si mislila, da bo zanjo kdaj kaj bolj pomembno od kariere. Zdaj sta to seveda sinova, ki jima želi biti najboljša mama na svetu, pravi.

Par sta postala v začetku leta 2018 in čez tri leta dobila prvega otroka.

Igralka, ki bo v ponedeljek dopolnila 35 let, je pohvalila tudi Culkina, ki da je krasen, predan in zelo ljubeč oče. Sam te sreče ni imel. Njegov oče Kit Culkin je bil menda nasilen, Macaulay je dejal celo, da je bil ljubosumen nanj in na njegovo kariero. »Vse, kar je sam poskušal narediti ali ustvariti v življenju, sem jaz naredil bolje, preden sem dopolnil deset let,« je nekoč dejal Macaulay, ki očeta ni videl od najstniških let.