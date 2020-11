Ločitvena vojna se zaostruje

Megan Fox je, kot kaže, pozabila, da je predlani na noč čarovnic na družabnem omrežju tudi sama objavila fotografijo svojih otrok. FOTO: Instagram

Daleč od resnice

Megan je že nekaj mesecev srečna z raperjem Machine Gun Kellyjem. FOTO: Instagram

.

in, ki je še vedno najbolj znan po vlogi v kultni seriji Beverly Hills 90210, sta se maja po 10 letih zakona odločila, da gresta vsak po svoje. Igralca sta se v 15 letih že nekajkrat razšla, a se vedno pobotala, tokrat pa je, kot kaže, res konec, saj je Megan že našla novo ljubezen.Doslej sta bila v javnosti strpna drug do drugega, nista se pričkala, na družabnih omrežjih skorajda nista komunicirala, vse to pa se je spremenilo pred dnevi, ko je Austin Green na instagramu objavil fotografijo s praznovanja noči čarovnic, na kateri je tudi njun štiriletni sin. Ob njej je pripisal: »Upam, da ste lepo preživeli noč čarovnic,« a to je bilo dovolj, da je 34-letna lepotica, ki je predlani na noč čarovnic tudi sama objavila fotografijo vseh treh otrok, ponorela.»Zakaj mora biti Journey na tej fotografiji? Ni težko nekoga izrezati s posnetka ali izbrati takšnega, na katerem neke osebe ni. Tudi jaz sem z njimi včeraj praznovala noč čarovnic, imeli smo se super, a fotografij otrok nisem objavljala na družabnih omrežjih. Vem, da imaš rad svoje otroke, a ne razumem, zakaj jih je treba kazati na instagramu,« je zapisala igralka, prepričana, da jo hoče Brian očrniti in prikazati kot odsotno mamo, sebe pa kot očeta leta. »Pri tebi so polovico časa. Čestitam, res si neverjeten človek! Zakaj potrebuješ internet, da bi dokazal, da si dober oče? Mar ni dovolj to, da te imajo otroci radi,« je še dodala. Meganin komentar se je Greena, kot kaže, dotaknil, saj je fotografijo odstranil in jo zamenjal z novo, na kateri je sam.Prepir so seveda opazili tudi drugi slavni prijatelji nekdanjega para in ženske so se hitro postavile na njeno stran, češ da je izjemno podlo, da 47-letnik otroke izrablja proti njihovi mami. Nestrinjanje z Brianovim početjem je med drugim izrazila njegova bivša žena, ki jo je spoznal na snemanju serije Beverly Hills. »Kot sem že večkrat dejala … Resnica vedno pride na dan. S teboj sem, sestra,« je bila kratka Vanessa, ki ima z Brianom 18-letnega sina. Oglasila se je tudi starleta, ki je v daljši objavi na instagramu zapisala, da je zelo ponosna na Megan, da je spregovorila in »javnosti končno dala vedeti, kako Brian njune otroke zgolj izrablja«. Stoddnova se je poleti na kratko zapletla v ljubezensko razmerje z Brianom, spoznala pa je tudi Megan, o kateri ima zelo dobro mnenje, češ da je bila igralka vedno tista, ki je skrbela za njune otroke, poleg Journeyja še za dve leti starejšegain osemletnega»V času, ko sva bila skupaj, sem bila pogosto pri njem doma, nikoli pa tam ni bilo njegovih otrok. Vedno so bili z Megan. Nikdar ni bila odsotna mama, a tega ne obeša na veliki zvon in ne objavlja fotografij na družabnih omrežjih. Je pa Brian otroke sebi v prid izrabljal tudi, ko sva se videvala. Večkrat mi je denimo dejal, da se ne moreva dobiti, ker so pri njem otroci, pa sem pozneje izvedela, da to ni bilo res. Bil je z drugimi ženskami,« je zapisala Courtney in dodala, da si Brian z objavami, na katerih se zabava z otroki, želi le popraviti javno podobo ter ljudi prepričati, kako dober oče je. A to je daleč od resnice, trdi Stoddnova.