Ločiti se ne more, ker nima denarja

Tori Spelling se je rodila v neizmerno bogastvo televizijskemu producentu Aaronu Spellingu, čigar premoženje je bilo ob njegovi smrti leta 2006 ocenjeno na skoraj pol milijarde evrov. A dobila je le košček te zlate pogače, 700 tisočakov dediščine, saj je njena mama Candy upala, da se bo hči tako vendar naučila ravnati z denarjem, ki ga je prej brezglavo razmetavala. »Stopila je v trgovino in kot da ni nič zapravila več deset tisoč evrov.« Toda iz te lekcije se Tori ni ničesar naučila, le tonila je globlje in globlje v dolgove. Prav v njenem nič kaj rožnatem finančnem stanju pa naj bi tičal razlog, da čez zakon z Deanom McDermottom še ni naredila križa. »Želi se ločiti, a sta obtičala skupaj. Nihče od njiju si trenutno ne more privoščiti ločitve. Imata pet otrok, za živalski vrt domačih ljubljenčkov, njihova hiša je jama brez dna. Ločitve trenutno ni na vidiku, ker ne more biti. Za to nimata denarja. Živita v nočni mori,« je povedal vir.

Njen prvi zakon s Charliejem Shanianom je razpadel po enem letu – ker se je zaljubila v tedaj še poročenega Deana.

Med Tori in Deanom, ki sta si večnost obljubila leta 2006, je močno zaškripalo po šestih letih, ko je prišlo na plan, da ji je mož nataknil roge. »Tedaj se mi je vse porušilo. A sva se, ker se ljubiva, odločila, da si dava še eno priložnost,« mu je Tori odpustila afero. To je bilo leta 2012, od tedaj pa se je nakopičila še vrsta drugih težav, med njima je zazevalo brezno, prek katerega ne moreta več zgraditi mostu. Besedica razhod naj bi bila v preteklih tednih stalnica v njunem gospodinjstvu, Tori je celo obiskala ločitvenega odvetnika in si delala zapiske, med katerimi so izstopale besede premoženje, preživnina in skrbništvo. A ne vidi rešitve. »Grozno nesrečna je. Počuti se ujeto,« je povedal vir in nadaljeval, da je še zadnjo trohico upanja izgubila, ko ji je Dean zagrozil, da bo od nje prek sodišča izterjal preživnino zase in za otroke. »Zmešalo se ji je, ko je izvedela, da lahko to naredi, čeprav sta podpisala predporočno pogodbo.«

Candy Spelling nikoli ni bila navdušena nad hčerinim izborom moža. FOTO: Getty Images

Prepiri med zakoncema naj bi bili vse pogostejši, po zadnjem je Dean izginil za nekaj dni. Ob njegovi vrnitvi je sledil še bolj srdit prepir. Njunih pet otrok naj ne bi vedelo za težave, so pa z vsem precej bolj na tekočem igralkini prijatelji, presenečeni, da ni počilo že pred leti. »Nihče od njih ne mara Deana.« Podobno hladen odnos ima do zeta Candy. »Dean in Candy se nista nikoli razumela, zet ji ni bil nikoli všeč,« pravijo viri.