Ločitev ga bo stala polovico premoženja

Njuni ljubezni, ki se je rodila leta 1995 med snemanjem britanske serije Kavanagh QC, je odklenkalo že pred tremi leti, ko jesvojo, ki mu je v 22 letih zakona povila štiri hčere, zapustil zaradi, soigralke iz serije Fargo.A čeprav sta se uradno zaradi nepremostljivih razlik razšla že 2017., je škotski igralec zimzeleno deškega videza zagnal ločitveno kolesje šele lani. Zdaj pa se je moralo odvrteti še eno leto, da sta se vsaj približno dogovorila glede finančne plati ločitve. Pri tem je imel kar precej besede tudi sodnik, saj je bila delitev premoženja precej trd oreh za bivša zaljubljenca, nihče od njiju pa ni povsem zadovoljen.Ewan je namreč prepričan, da bo plačeval precej več, kot bi moral, nasprotno meni Eva, da bi si zaslužila še precej več, morda tudi ker je bila zaradi vedenja bivšega in ločitve najmanj vznemirjena, prizadeta in razočarana. A bo zdaj tudi precej premožna, saj bo iz propadlega zakona odkorakala bogatejša za polovico vsega, kar je zvezdniku prinesla sedma umetnost.Ločitev bo McGregorja pošteno udarila po žepu. Plačevanje slabih 13 tisočakov preživnine za njuno najmlajšo (in še edino nepolnoletno) hčerkoin še 30 tisočakov podpore na mesec za Evo je namreč komaj začetek. Prevarana bivša žena bo namreč dobila tudi polovico vsega, kar je zaslužil s filmi in serijami, ki jih je posnel v njunem zakonu. Plus tantieme.In čeprav natančnega zneska ne poznamo, ta nikakor ni zanemarljiv, saj se je McGregor v tem času podpisal pod uspešnice, kot so muzikal Moulin Rouge z, Trainspotting, Angeli in demoni s, bil pa je tudi v kar petih filmih megauspešne filmske franšize Vojna zvezd. In če to še ni dovolj, bo Mavrakisova dobila tudi svoj kos od Ewanovega Disneyjevega podviga v filmu Christopher Robin, ki je igralcu prinesel tri milijone. Čeprav ni jasno, čemu ji je sodnik prisodil delež pri tem filmu, ko pa je nastal v letu 2018, ko sta se zakonca torej že razšla.Z milijoni, ki ji jih bo nanesla ločitev, bi si verjetno lahko kupila precej udobno, že razkošno hišo. A ji tega ne bo treba, saj bo luksuzna losangeleška vila, vredna približno šest milijonov, v kateri sta si z Ewanom ustvarila dom in družino, odslej le njena. Vozila pa se bo lahko tudi s petimi jeklenimi konjički iz zbirke nekdanjega moža. A čeprav jih je z ločitvijo dobila pet, zvezdniku še vedno ostane 30 njemu ljubih avtomobilov. V luči te zanjo precej donosne ločitve pa verjetno niti ni presenetljivo, da lahko obdrži tudi ves svoj nakit.Škotski zvezdnik verjetno ni navdušen, da se bo njegovo premoženje razpolovilo. Vseeno bo za svojo najmlajšo, danes devetletno hčerko, za katero že tako plačuje preživnino, ustanovil tudi sklad za šolanje. In ker se oba od staršev zavedata pomembnosti izobrazbe, sta se odtujena zakonca odločila za deljeno skrbništvo, urnik male Anouk pa bosta prilagajala njenim šolskim obveznostim.