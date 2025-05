Ločena Donald in Melania Trump: »Očitno je, da ne živita v zakonu, kot si ga predstavlja večina«

Zagotovo ni bilo prvič, da je novinar in biograf Michael Wolff, ko je gostoval v podcastu za The Daily Beast, razjezil Ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Medtem, ko je razglabljal o nemirih v prvih stotih dneh Trumpovega drugega predsedniškega mandata, se je Wolff dotaknil še ene teme, o kateri je že govoril prej in dejal, da Donald in prva dama Melania Trump živita dve ločeni življenji.

Obstajajo nekateri znaki, da sta Melania in Donald na poti do ločitve, vendar je Wolff sugeriral, da sta predsednik in prva dama v bistvu, čeprav ne pravno formalno, že ločena.

Po objavi svoje druge biografije o Donaldu, z naslovom Vse ali nič: Kako je Trump znova ugrabil Ameriko (All or Nothing: How Trump Recaptured America), Wolff piše, da je Melaniin odziv na dejstvo, da bo njen mož ponovno kandidiral, nakazoval na globok prepad med zakoncema.

»Očitno je, da ne živita v zakonu, kot si ga predstavlja večina,« je Wolff povedal tudi gostiteljici The Daily Beast Podcasta, Joanni Coles.

»Živita ločeni življenji ... Predsednik ZDA in prva dama sta ločena,« je dramatično izjavil.

Čeprav je direktor za komunikacijo Bele hiše Steven Cheung za The Daily Beast Wolffa označil za lažnivca, to pisca biografije ni ustavilo, da ne bi zgolj trdil, da predsednik in prva dama živita ločeni življenji, temveč je izpostavil tudi, da Melania redko prebiva v Beli hiši.

Po poročanju The New York Timesa je prva dama Združenih držav v prvih stotih dneh mandata moža v Beli hiši preživela le nekaj dni, kar pomeni, da se običajno zadržuje na posesti Mar-a-Lago na Floridi ali v New Yorku, kjer študira njen sin Barron Trump.

Pravzaprav je Melania morda Barrona uporabila kot izgovor, da se je izognila vrnitvi v Belo hišo.

Gostiteljica The Daily Beast Podcasta je to med pogovorom omenila Michaelu Wolffu in izpostavila, da je v glavnem mestu ZDA preživela le 14 dni, na kar se je gost razgovoril:

»Vendar pri Timesu niso zapisali, da je zakon očitno v težavah, kar nakazuje neke vrste izčrpanost zaradi premlevanja, zakaj je Melania tako skrivnostno odsotna.«

Wolff je nadaljeval z besedami, da je bila ameriškemu volilnemu telesu prodana lažna slika glede Donalda in njegove glamurozne žene.

Izpostavil je dejstvo, da časa ne preživljata skupaj, kar razkriva resnico o zakonu Donalda in Melanie in dodal:

»Med svojim drugim mandatom prve dame je Melania videti nekoliko bolj zmedena kot običajno, kar nakazuje, da morda ni več obremenjena le z nalogami, ki jih zahteva ta položaj, temveč tudi z zakonom, zaradi katerega se je v njem znašla,« piše portal The List.