Ljudje zgroženi nad tem, kaj zvezdnica počne s sinom na plaži: »To je bolno« (FOTO)

Eva Longoria je povzročila burne odzive javnosti, potem ko so paparaci ujeli trenutek, v katerem je poljubila svojega sedemletnega sina Santiaga na usta.

Na fotografijah, ki so se hitro razširile po družbenih omrežjih, slavna igralka uživa na plaži s sinom, a njun poljub na usta je povzročil plaz negativnih komentarjev.

»Ne pravim, da ni dobra mama, ampak otrok je star sedem let. To ni več ljubko ali primerno«, »Obstaja meja med starševsko ljubeznijo in pretiravanjem. To je bilo neprijetno gledati«, »To je bolno«, so le nekateri od komentarjev.

Znak nežnosti ali meja?

Eva Longoria je večkrat poudarila, koliko ji materinstvo pomeni in kako ponosna je, da je Santiaga rodila pri 43 letih. Pogosto objavlja družinske trenutke in ne skriva, kako zelo uživa v vsakem dnevu, preživetem z njim.

Kljub temu je ta prizor s plaže odprl razpravo na družbenih omrežjih, ali je poljub na usta med materjo in sinom, še posebej pri sedmih letih, še vedno znak nežnosti ali meja, ki je ne smemo prestopiti?

Spomnimo se, da je imel podobno situacijo tudi David Beckham, ko je bil zaradi podobnega poljuba s hčerko Harper v javnosti ostro kritiziran in je moral upravičevati, da je bil to zanj »družinski izraz ljubezni«, poroča informer.rs.

