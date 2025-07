Ljudje povsem šokirani, ko so na bencinski črpalki videli delati to zvezdnico (VIDEO)

Si predstavljate, da se ustavite na bencinski črpalki, napolnite rezervoar jeklenega konjička in nič hudega sluteči stopite še do blagajne, kjer pa vas namesto čisto običajnega zaposlenega, njenega ali njegovega imena običajno niti ne poznate, pričaka ena najbolj znanih pevk regije in tudi širše.

Takšen šok so doživeli obiskovalci ene od črpalk pri naših južnih sosedih, ko se je za blagajniškim pultom pojavila Severina. »Ko ne pojem na koncertih, delam na bencinskih črpalkah, zaposlili so me in mislim, da so sklenili pogodbo o zaposlitvi s še nekaterimi glasbenimi izvajalci. Grašo, mislim, da poje tam nekje v okolici Zadra,« je povsem šokiranim obiskovalcem med drugim pojasnjevala Severina, ki se je odlično vživela v vlogo blagajničarke.

S strankami se je na veliko šalila, gospodu, ki je moral malce dlje čakati, da pride na vrsto, je denimo ponudila knjigo pohval in pritožb, nadvse navdušeni gospe pa pohvalila zavidanja vreden dekolte.

Šlo je seveda za skrito kamero, celoten posnetek pa si lahko ogledate spodaj.