Princ ljudem svetuje, naj pustijo službo

Princ Harry je pred dnevi znova poskrbel za razburjenje med rojaki, ko je ljudi morda nekoliko neposrečeno pozval, naj pustijo službo, če v njej ne uživajo. To naj bi imelo mnoge pozitivne lastnosti na mentalno zdravje, je prepričan Harry, ki je ob tem čestital vsem, ki so kljub tem težkim pandemskim časom zbrali pogum in dali odpoved. Seveda je med ljudmi završalo, saj mnogi, ki so v zadnjem letu ostali brez službe, četudi jih delo ni ravno veselilo, zdaj vse prej kot uživajo.

Nekaj časa je bil zaposlen v britanski vojski, drugih delovnih izkušenj pa nima. FOTO: John Stillwell/Reuters

»Harry je dosegel novo dno, ko iz svoje 12 milijonov vredne vile pridiga ljudem, naj pustijo službo, če so v njej nesrečni. Se res ne zaveda, da je za preživetje potreben denar?« se je denimo spraševal eden od uporabnikov družabnih omrežij. Z njim se je strinjal britanski strokovnjak za bančništvo in posojila Rob Peters: »Če daš odpoved pa nimaš zelo veliko prihrankov, to ni nič kaj blagodejno za duševno zdravje. Prepričan sem, da je stres, ko razmišljaš, ali si boš sploh lahko privoščil naslednji obrok, enak ali še hujši kot stres v službi, ki te ne osrečuje.«

Harry je dosegel novo dno, ko iz svoje 12 milijonov vredne vile pridiga ljudem, naj pustijo službo, če so v njej nesrečni.

Princa, ki je bil nekaj časa zaposlen v britanski vojski, drugih delovnih izkušenj pa nima, je okrcala tudi Angela Levin, poznavalka britanske kraljeve družine, ki je o njej napisala že več knjig. »Harry je povsem izgubil stik z realnostjo. Ne moreš ljudem, ki imajo duševne težave, svetovati, naj pustijo službo. Nimajo vsi 30 milijonov v banki, da bi si to lahko privoščili. Zanima me, ali je dal enak nasvet tudi tistim, ki se jim je duševno stanje poslabšalo po poroki. Bodi raje tiho, H,« je zapisala na svojem profilu na družabnem omrežju.