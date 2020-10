Ljubljenca režiserja ustrelili so ga v hrbet

REUTERS PICTURES Spike Lee se je v le dobrem mesecu moral posloviti od dveh svojih igralcev. FOTO: Lee Celano/ Reuters Pictures

2003.

je bil nominiran za tonyja, najvišje odličje gledališke srenje.

Minuli meseci za igralce pod taktirko z oskarjem ovenčanega režiserjaniso bili dobri. Konec avgusta je bitko z rakom izgubil, ki je zaigral v Leejevem filmu Da 5 Bloods, ki je premiero dočakal junija. Zdaj pa je pod streli v hrbet ugasnilo življenje, režiserjevega ljubljenca, ki je zaigral v kopici Spikovih filmov, med drugim se je pojavil v športni drami Kdo vodi igro?, kriminalki Dilerji in komični drami Šesto dekle. »Grozno sem žalosten, da so v Atlanti umorili našega ljubega brata Thomasa Jeffersona Byrda.je bil moj dečko,« ne more verjeti sloviti režiser.Podrobnosti umora še niso znane, saj policija molči zaradi odprte preiskave. Znan je zgolj grob oris sobotnega zgodnjega jutra,ko je pod streli ugasnilo življenje igralca v njegovem 71. letu starosti. Bilo je malce pred drugo zjutraj, ko je policija prejela nujni klic zaradi ranjene osebe. A ko so pridrveli na zvezdnikov dom, so lahko storili bore malo in ga zaradi več strelnih ran v hrbet le razglasili za mrtvega na kraju zločina. Povedali so zgolj, da so informacije v povezavi z umorom še dokaj skope, a da je preiskava šele na začetku in jih še zbirajo. Sodeč po govoricah, ki so prišle na uho žrtvinemu prijatelju in nekdanjemu zastopniku, pa naj bi se Bryd malce pred usodnim zločinom zapletel v žolčen prepir v trgovini ter se od tam odpravil domov. A ne sam. Sledila naj bi mu za zdaj še neznana oseba, s katero se je Thomas grdo sporekel, in ostarelega igralca pri njem doma trikrat ustrelila v hrbet.