Ljubka lažnivka spet mamica

Patrick J. Adams in Troian Bellisario sta bila svata na poroki princa Harryja in Meghan. FOTO: Getty Images

11

let se že imata rada.

Ni le britanski dvor tisti, ki so se mu v teh dneh od sreče ob prihodu nove članice, hčerke princain, orosile oči. Na podobnem oblaku blaženosti plava tudi Meghanin nekdanji soigralec iz serije Nepremagljivi dvojec, igralec, ki je z vojvodinjo ostal prijatelj tudi po njeni poroki v britansko kraljevo družino in bil na njej celo svat.»Dobrodošla v našo hišo zabave, gospodična. Naj bo tvoje življenje tako edinstveno in vznemirljivo, kot je bil tvoj prihod,« je rojstvo hčerke številka dve naznanil igralec, čeprav z ženonista izdala, da sta bila v blaženem pričakovanju.Patrick in Troian sta se spoznala leta 2009, a je bilo snemanje serije Ljubke lažnivke leto pozneje tisto, ki je spremenilo vse. Med snemanjem serije, v kateri je Troian igrala eno glavnih vlog, Patrick pa se je pojavil kot gostujoči igralec, se je namreč med njima zaiskrilo, iskrice privlačnosti pa so zanetile plamen ljubezni, ki ju je 2016. popeljal pred oltar. Čez dve leti je njuno ljubezensko srečo že okronala mala, ki pa je zdaj, dobri dve leti pozneje, postala starejša sestrica.»Za našo družino je nastopilo povsem novo obdobje. Elliot Rowena se nam je v najbolj divjih okoliščinah pridružila 15. maja,« je s tritedenskim zamikom sporočila presrečna mamica. Verjetno zato, da je po novem štiričlanska družinica imela čas, da prve trenutke sreče okuša sama, brez radovednosti medijev.